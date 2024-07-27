Efsanevi açılış! Paris 2024 Olimpiyatları başladı

Olimpiyat oyunları tarihinde ilk kez bir açılış töreni stat dışında yapıldı. Şehir merkezindeki tarihi ve turistik yerlerde coşku büyüktü. 204 ülke takımlarının sporcuları teknelerle Sen Nehri’nden geçti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, ev sahibi Fransa’nın tarihî ve kültürel zenginliklerinin sergilendiği resmî açılış töreniyle başladı. Başkent Paris’teki Sen Nehri’nde başlayan törenle, 33. Yaz Olimpiyat Oyunları’nın resmî başlangıcı yapıldı. Fransız yönetmen ve aktör Thomas Jolly’nin sanat direktörlüğünü yaptığı törende 204 ülke sporcuları ile Mülteci Olimpiyat Takımı’nı taşıyan 85 tekne, Austerlitz Köprüsü’nün altından yola çıkarak Sen Nehri boyunca Eyfel Kulesi’nin olduğu noktaya, Iena Köprüsü’ne kadar 6 kilometreyi aşkın mesafe boyunca geçit yaptı.

300 BİN KİŞİ İZLEDİ

Olimpiyat oyunları tarihinde ilk kez bir açılış töreni, stat dışında yapıldı. Törende tekneler, Sen Nehri’ndeki yolculukları boyunca ülkenin önde gelen tarihi ve turistik mekanları Notre Dame Katedrali, Paris Belediye binası, Louvre Müzesi, Tuileries Bahçesi, Les Invalides Anıtı, Grand Palais ve Eyfel Kulesi’nden geçti. Yağmur altında gerçekleştirilen ve yaklaşık 300 bin kişinin yerinde takip ettiği açılış töreninde dünyaca ünlü şarkıcılar da mini konserler verdi.

AY YILDIZ GURURU

Tokyo 2020’de altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz, Sen Nehri’nden geçilirken büyük boyutlu al yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi 54’ü kadın, 46’sı erkek toplam 101 sporcu 18 branşta temsil edecek.

45 BİNLİK GÜVENLİK ORDUSU

İlk olarak dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga’nın sahne aldığı ve 300 bin kişinin yerinde takip ettiği açılış töreninde 45 bin güvenlik görevlisi görev yaptı.

MEŞALE İLK ZİDANE’DA

Tören sırasında olimpiyat meşalesi elden ele dolaşırken, meşaleyi ilk gezdiren Fransa’nın efsanevi futbolcusu Zinedine Zidane oldu.