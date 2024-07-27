Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Efsanevi açılış! Paris 2024 Olimpiyatları başladı

Efsanevi açılış! Paris 2024 Olimpiyatları başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Efsanevi açılış! Paris 2024 Olimpiyatları başladı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Olimpiyat oyunları tarihinde ilk kez bir açılış töreni stat dışında yapıldı. Şehir merkezindeki tarihi ve turistik yerlerde coşku büyüktü. 204 ülke takımlarının sporcuları teknelerle Sen Nehri’nden geçti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, ev sahibi Fransa’nın tarihî ve kültürel zenginliklerinin sergilendiği resmî açılış töreniyle başladı. Başkent Paris’teki Sen Nehri’nde başlayan törenle, 33. Yaz Olimpiyat Oyunları’nın resmî başlangıcı yapıldı. Fransız yönetmen ve aktör Thomas Jolly’nin sanat direktörlüğünü yaptığı törende 204 ülke sporcuları ile Mülteci Olimpiyat Takımı’nı taşıyan 85 tekne, Austerlitz Köprüsü’nün altından yola çıkarak Sen Nehri boyunca Eyfel Kulesi’nin olduğu noktaya, Iena Köprüsü’ne kadar 6 kilometreyi aşkın mesafe boyunca geçit yaptı.

Efsanevi açılış! Paris 2024 Olimpiyatları başladı - 1. Resim

300 BİN KİŞİ İZLEDİ

Olimpiyat oyunları tarihinde ilk kez bir açılış töreni, stat dışında  yapıldı. Törende tekneler, Sen Nehri’ndeki yolculukları boyunca ülkenin önde gelen tarihi ve turistik mekanları Notre Dame Katedrali, Paris Belediye binası, Louvre Müzesi, Tuileries Bahçesi, Les Invalides Anıtı, Grand Palais ve Eyfel Kulesi’nden geçti. Yağmur altında gerçekleştirilen ve yaklaşık 300 bin kişinin yerinde takip ettiği açılış töreninde dünyaca ünlü şarkıcılar da mini konserler verdi.

Efsanevi açılış! Paris 2024 Olimpiyatları başladı - 2. Resim

AY YILDIZ GURURU

Tokyo 2020’de altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz, Sen Nehri’nden  geçilirken büyük boyutlu al yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi 54’ü kadın, 46’sı erkek toplam 101 sporcu 18 branşta temsil edecek.

Efsanevi açılış! Paris 2024 Olimpiyatları başladı - 3. Resim

45 BİNLİK GÜVENLİK ORDUSU

İlk olarak dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga’nın sahne aldığı ve 300 bin kişinin yerinde takip ettiği açılış töreninde 45 bin güvenlik görevlisi görev yaptı.

Efsanevi açılış! Paris 2024 Olimpiyatları başladı - 4. Resim

MEŞALE İLK ZİDANE’DA

Tören sırasında olimpiyat meşalesi elden ele dolaşırken, meşaleyi ilk gezdiren Fransa’nın efsanevi futbolcusu Zinedine Zidane oldu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fitch'ten Azerbaycan kararı! Kredi notunu yükselttiler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş istedi, Las Palmas devreye girdi! Emirhan elden kaçıyor - SporBeşiktaş istedi, Las Palmas devreye girdi!Okan Buruk'tan transfer açıklaması: Hemen bu dönemden çıkmalıyız - SporOkan Buruk: Hemen bu dönemden çıkmalıyızBitirim golcü En-Nesyri! Ceza sahasında tam bir cezalandırıcı - SporCeza sahasında tam bir cezalandırıcıBrezilya basını Galatasaray'ın Richard Rios'a 16 milyon Euro teklif ettiğini iddia etti - SporSüper Lig devi resmi teklif yaptı iddiasıOlimpiyat Oyunları'na Türkiye damga vurdu! Türk spiker İsrail'i anons etmedi - SporOlimpiyatlara Türkiye damga vurdu!A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyat Oyunları açılış törenine katılmadı - SporA Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyat Oyunları açılış törenine katılmadı
Sonraki Haber Yükleniyor...