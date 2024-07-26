Olimpiyat kadrosuna Tuğba Şenoğlu yerine gelen İlkin Aydın'ın Melissa Vargas hakkında sözleri X gündeminde

Milli Takım oyuncumuz İlkin Aydın'ın takımda oyuncuların Türk olması gerektiğine dair yaptığı konuşmanın yer aldığı videonun X platformunda yeniden paylaşılarak gündem olmasının ardından İlkin Aydın Vargas için ne dedi merak konusu oldu.

Paris Olimpiyat Oyunları öncesi sabotaj! 800 bin yolcu mağdur oldu

Paris Olimpiyat Oyunları öncesi sabotaj! 800 bin yolcu mağdur oldu

A Milli Kadın Voleybol Takım oyuncumuz olan İlkin Aydın'ın eski bir paylaşılan videosunda kullandığı ifadeler gündem oldu.

Aydın'ın "Takımımda bir Kübalı değil, bir Türk vatandaşı görmek isterim" sözlerini Melissa Vargas'a söylemesi yeniden paylaşılırken sosyal medyada da oldukça konuşuldu.

İLKİN AYDIN MELİSSA VARGAS'A NE DEDİ?

8 Mart 2022 tarihinde paylaşıldığı tahmin edilen videoda İlkin Aydın, takımda Türk oyuncuların olması gerektiğini savundu.

Sözlerinin Melissa Vargas'a yönelik olduğu tahmin edilirken İlkin Aydın, video hakkında yeni bir paylaşımda bulunmadı.

"Ben de bir Türk sporcu olarak sahada Türk sporcu olmasını isterim. Sahada el ele tutuştuğumuz zaman İstiklal Marşı okuyabilecek, o bayrağa baktığı zaman orada olduğu için gurur duyup tüyleri diken diken olabilecek bir sporcu olsun, benim şahsi fikrim tabi." sözleri gündeme geldi.

Aydın, sözlerine "Ama tabiki benim vatandaşım olsun isterim, takımımda bir Kübalı değil, bir Türk vatandaşı görmek benim daha çok hoşuma gider." diyerek devam etti.

İLKİN AYDIN PARİS OLİMPİYATLARI KADROSUNA ALINDI MI?

26 Temmuz itibarıyla başlayacak olan olimpiyatlarda kadroda değişiklik yaşandı. En başta kadroda yer almayan Aydın, Tuğba Şenoğlu İvegin'in kadrodan çıkarılmasıyla beraber kadroya dahil edildi.

OLİMPİYATLARDA MELİSSA VARGAS KADRODA MI 2024?

Vargas, Paris'te gerçekleşecek olan organizasyon için kadroda yer alırken 2024 olimpiyat kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Pasörler: Cansu Özbay - Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt - Hande Baladın - Meliha Dike - Derya Cebecioğlu - İlkin Aydın

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar - Zehra Güneş - Aslı Kalaç

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 oyuncu: Beyza Arıcı