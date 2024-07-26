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Şov başlıyor... Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bugün resmen start alacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şov başlıyor... Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bugün resmen start alacak

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

204 ülkeden 10.500 sporcu 32 spor branşı içinde yer alan 48 dalda olimpiyat madalyası için mücadele verecek… Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında Türkiye’yi 54’ü kadın, 48’i erkek toplam 102 sporcu 18 branşta temsil edecek...

Dünyanın en büyük spor organizasyonu olimpiyat oyunlarının 33’üncüsü, bugün resmen başlayacak. Fransa’nın başkenti Paris’in ev sahipliği yaptığı 2024 Olimpiyat Oyunlarının açılışı, Sen Nehri’nde gerçekleştirilecek. Toplam 204 ülkeden 10 bin 500 sporcunun mücadele edeceği oyunların açılış töreni, 19.30’da başlayacak. Sporcu kafilelerini taşıyacak tekneler, Austerlitz Köprüsü’nün altından yola çıkarak Sen Nehri boyunca Eyfel Kulesi’nin olduğu noktaya kadar 6 kilometreyi aşkın mesafe boyunca geçit yapacak. 

Şov başlıyor... Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bugün resmen start alacak - 1. Resim

BAYRAK ŞAMPİYONLARDA

2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında sporcular, 32 spor branşı içinde yer alan 48 dalda mücadele verecek. Toplam 34 farklı merkezde gerçekleştirilecek Paris 2024’te 329 kategoride madalyalar sahibini bulacak. Paris’te Türkiye’yi 54’ü kadın, 48’i erkek toplam 102 sporcu 18 branşta temsil edecek. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında altın madalya kazanan millî boksörümüz Busenaz Sürmeneli ile millî okçumuz Mete Gazoz törende Türk bayrağını taşıyacak. ‘Team Türkiye”, törende 191. sırada geçiş yapacak. 

Şov başlıyor... Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bugün resmen start alacak - 2. Resim

İKİ REKOR KIRDI

Millî okçumuz Elif Berra Gökkır, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda sıralama turunu 671 puan ile 5. sırada tamamladı. Bu puan ile millî sporcumuz, hem kariyer puan rekorunu kırdı hem de ülkemizin olimpiyat tarihindeki en yüksek puanına sahip oldu. Sıralama atışlarında Mete Gazoz 8, Berkim Tümer 10, Abdullah Yıldırmış ise 58. oldu. Sıralama atışlarının sonunda Türkiye erkek takım ve karışık takımda 6. sırada yer aldı.Sporcularımız ilerleyen günlerde hem bireysel hem de takım olarak elemelerde mücadelelerine devam edecek.

Şov başlıyor... Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bugün resmen start alacak - 3. Resim

EN YAŞLI DİKEÇ EN GENÇ TUNÇELLİ

Paris’te yarışacak 16 yaşındaki yüzücümüz Kuzey Tunçelli, millî kafilede yer alan sporcuların en genci, 51 yaşındaki atıcılık branşında mücadele edecek Yusuf Dikeç ise en tecrübelisi oldu.

HANGİ BRANŞTA KAÇ KİŞİYİZ? 

Oyunlara atletizmde 16 sporcuyla katılacak Türkiye; güreşte 11, yelken, judo, boks ve yüzmede sekizer, atıcılıkta yedi, tekvando ve jimnastikte beşer, okçulukta dört, eskrim ve modern pentatlonda ikişer, masa tenisi, badminton, bisiklet, halter ve kürekte de birer sporcu ile madalya arayacak. Takım sporlarında Türkiye adına sadece A Millî Kadın Voleybol Takımı (13) oyunlarda mücadele edecek.

Şov başlıyor... Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bugün resmen start alacak - 4. Resim

300 BİN KİŞİ İZLEYECEK

Olimpiyat oyunları tarihinde ilk defa geleneksel bir stadyum dışında gerçekleştirilecek açılış törenini, yaklaşık 300 bin kişinin yerinde 
takip etmesi bekleniyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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