Paris Olimpiyat Oyunları öncesi sabotaj! 800 bin yolcu mağdur oldu

Türkiye'den milli sporcuların da katılacağı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları açılış töreni öncesi 800 bin yolcunun mağdur durma düştüğü öğrenildi. Hızlı trenlere sabotaj yapıldığı ve kabloların kesildiği belirtildi.

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Paris'te 100 yıllık aradan sonra düzenlenen Olimpiyat Oyunları, bugünkü açılış töreniyle resmen başlayacak. Türkiye saatiyle 20.30'dan itibaren başlayacak oyunların açılış töreni, 210 dakika sürecek.

Oyunlar için Fransa'nın başkenti Paris'te yoğun güvenlik önlemleri alınırken, bu sabah bir sabotaj haberi geldi.

Fransız yetkililer, Olimpiyat'ın açılışna saatler kala ülkedeki hızlı tren ağının sabotaj saldırısına uğradığını bildirdi.

AFP haber ajansı, koordineli olduğu kanıtlarla ortaya çıkan sabotajın hızlı tren ağını felç etmeyi hedeflediğini bildirdi.

800 BİN YOLCUNUN BİLETİ DEĞİŞTİ

Fransız demiryolu şirketi SNCF, üç ayrı hattın kundaklandığını ve yangın çıkarıldığını açıkladı.

Bu sabah itibarıyla başkent Paris ve diğer birçok şehirde hızlı tren seferleri iptal edilmiş durumda, istasyonlarda kuyruklar var. SNCF, halihazırda 800 bin yolcunun iptallerden etkilendiğini bildirdi.

Olimpiyat süresince Paris'te her an 5 bin polis, asker ve güvenlik devriye gezecek.