Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Paris Olimpiyat Oyunları öncesi sabotaj! 800 bin yolcu mağdur oldu

Paris Olimpiyat Oyunları öncesi sabotaj! 800 bin yolcu mağdur oldu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Paris Olimpiyat Oyunları öncesi sabotaj! 800 bin yolcu mağdur oldu

Spor Haberleri

Türkiye'den milli sporcuların da katılacağı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları açılış töreni öncesi 800 bin yolcunun mağdur durma düştüğü öğrenildi. Hızlı trenlere sabotaj yapıldığı ve kabloların kesildiği belirtildi.

Paris'te 100 yıllık aradan sonra düzenlenen Olimpiyat Oyunları, bugünkü açılış töreniyle resmen başlayacak. Türkiye saatiyle 20.30'dan itibaren başlayacak oyunların açılış töreni, 210 dakika sürecek.

Oyunlar için Fransa'nın başkenti Paris'te yoğun güvenlik önlemleri alınırken, bu sabah bir sabotaj haberi geldi.

Paris Olimpiyat Oyunları öncesi sabotaj! 800 bin yolcu mağdur oldu - 1. Resim

Fransız yetkililer, Olimpiyat'ın açılışna saatler kala ülkedeki hızlı tren ağının sabotaj saldırısına uğradığını bildirdi.

AFP haber ajansı, koordineli olduğu kanıtlarla ortaya çıkan sabotajın hızlı tren ağını felç etmeyi hedeflediğini bildirdi.

Paris Olimpiyat Oyunları öncesi sabotaj! 800 bin yolcu mağdur oldu - 2. Resim

800 BİN YOLCUNUN BİLETİ DEĞİŞTİ

Fransız demiryolu şirketi SNCF, üç ayrı hattın kundaklandığını ve yangın çıkarıldığını açıkladı.

Bu sabah itibarıyla başkent Paris ve diğer birçok şehirde hızlı tren seferleri iptal edilmiş durumda, istasyonlarda kuyruklar var. SNCF, halihazırda 800 bin yolcunun iptallerden etkilendiğini bildirdi.

Olimpiyat süresince Paris'te her an 5 bin polis, asker ve güvenlik devriye gezecek.

Düzenleyen:  - Spor
İstanbul Ambarlı Limanı'ndaki operasyon 30 milyon liralık kaçak elektronik sigara yakalandıJaponya’da şiddetli yağış: 1 ölü, 3 kayıp
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş, İspanya'dan talibi olan Rizespor'lu Emirhan Topçu için fiyat arttırdı - SporBeşiktaş, Emirhan Topçu için fiyat arttırdıSüper Lig devlerinin istediği Makouta, Alanyaspor'a transfer oldu - SporSüper Lig devlerinin istediği Makouta, Alanyaspor'a transfer olduBaşakşehir'e sürpriz yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebessüm ettiren soru: Kaç çocuğun var? - SporErdoğan'ın sorusu tebessüm ettirdiTaraftarlar dönmesini istemişti! Beşiktaş'tan Talisca hamlesi: Bonservis 13 milyon euro - SporBeşiktaş, eski yıldızı için devreye girdiCrespo kiralanıyor! Fenerbahçe'den Süper Lig'in yeni ekibine jest - SporCrespo kiralanıyor! Fenerbahçe'den Süper Lig'in yeni ekibine jestBeşiktaş'tan bir transfer daha! Benjamin Tahsin Jr. Emre resmi imzayı attı - SporBeşiktaş'tan bir transfer daha! 17'lik Benjamin imzayı attı
Sonraki Haber Yükleniyor...