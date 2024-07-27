Usta oyuncu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti

Sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Salahsun Hekimoğlu 74 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından Oyuncular Sendikası yaptığı paylaşımla duyurdu.

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Payitaht Abdülhamid, Diriliş: Ertuğrul, Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi gibi birçok dizide rol alan Salahsun Hekimoğlu vefat etti.

Usta oyuncuyla ilgili acı haberi Oyuncular Sendikası duyurdu. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Değerli üyemiz Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

SALAHSUN HEKİMOĞLU KİMDİR?

Sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Salahsun Hekimoğlu, 1 Ocak 1950, İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. 1988’den itibaren film ve dizilere seslendirmeler yaptı. Oyunculuğa 2003 yılında Hayat Bilgisi dizisinde rol alarak başladı.

Şimdiye dek birçok film ve dizide rol aldı. Sıla, Savcının Karısı, Sağır Oda, Derin Devlet, Osmanlı Kıyam, Kurtlar Vadisi, Kurt Kanunu, Kollama, Kırık Kanatlar, Kavak Yelleri, Hırsız Polis, Haziran Gecesi, Dudaktan Kalbe, Diriliş, Bedel, Asi, Arka Sokaklar, Acı Hayat dizilerinde oynadı. 2017’de ekranlara gelen ve Payitaht Abdülhamid dizisinde Sadrazam Halil Paşa karakterini üstlendi.