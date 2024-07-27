Mesut Özil bu kez çocuklar için kolları sıvadı! Hedefinde köy okulları var

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Başakşehir formalarını giydikten sonra 2023 yılında futbolcu bıraktığını açıklayan dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, çocuklar için kolları sıvadı. Özil'in köy okullarına kütüphane yaptırmak için harekete geçtiği iddia edildi.

Sık sık yaptığı yardımlarla gündeme gelen dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, ihtiyaç sahiplerine destek olmak için çalışmalarına devam ediyor.

Oyuncu Amine Gülşe ile mutlu bir evlilik yürüten Mesut Özil, bu kez çocuklar için harekete geçti. Sabah'ın haberine göre; evindeki bir odayı kütüphaneye çeviren Özil, köy okullarında öğrenim gören çocuklar için kolları sıvadı. Özil, deprem bölgesine kütüphane yaptıracak.

PADİŞAHLARIN HAYATINI OKUYOR

Osmanlı tarihine ait kitaplar okuyan, padişahların hayatlarını inceleyen ve özellikle Yavuz Sultan Selim'e dair kaynaklar toplayan Özil, okuma alışkanlığını çocuklara da aşılamak istedi.

İddiaya göre ünlü yıldız, deprem bölgesindeki okullar başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu'daki köy okullarına kütüphane yaptıracak.