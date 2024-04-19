Mesut Özil, Arda Güler hakkında konuştu! 'İçinde bulunduğu durum kolay değil'

Mesut Özil, Arda Güler'in Real Madrid kariyeri hakkında konuştu. Arda Güler'i överek üzerinde çok baskı kurmak istemediğini söyleyen Özil, Güler'in içinde bulunduğu durumun kolay olmadığını söyledi.

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen Real Madrid'in efsane futbolcusu Mesut Özil, eski takım arkadaşı ve Real Madrid'in yeni genç yıldızı Arda Güler hakkında konuştu.

HERKES YETENEĞİNİ BİLİYOR

Mesut Özil, İspanyol basınından Marca'ya Arda Güler'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Arda Güler'in çok iyi bir yeteneği olduğunu belirten Mesut Özil, "Arda'yı çok iyi tanıyorum. İkimiz de Fenerbahçe'de oynadığımızda o benim küçük kardeşim gibiydi. Herkes onun yeteneğini biliyor. Bu yüzden onu çok fazla övmek ve üzerinde daha fazla baskı kurmak istemiyorum. Türkiye gibi futbol açısından büyüleyici bir ülkenin umudu ona bağlıyken içinde durumda bulunduğu durumla baş etmek kolay değil." dedi.

Arda Güler'n Real Madrid'de aldığı sürenin az olmasıyla ilgili soruyu cevaplayan Mesut Özil, "Sabırlı olması gerekiyor. Elbette onun zamanı gelecek. Henüz çok genç Her antrenmanda bir şeyler öğrenebilirsiniz. Önünde dünya standartlarında oyuncular var." değerlendirmesinde bulundu.

GÜZEL BİR HİKAYE YAZABİLECEĞİNZDEN EMİNİM

Mesut Özil, Arda Güler'le ilgili ayrıca, "Real Madrid'de güzel bir hikaye yazabileceğine eminim. Belki bu sezon ya da gelecek sezon değil ama zamanı var. Eğer olmazsa Odegaard gibi bir örnek var. Gençken oynamadığı için herkes onu eleştirdi ama birkaç yıl sonra Arsenal gibi bir başka büyük Avrupa kulübünün lideri oldu." ifadelerini kullandı.

HENÜZ SIKILMADIM

"Gelecekte teknik direktör ya da sportif direktör olacak mısınız?" sorusuna Mesut Özil şu cevabı verdi, "Asla neler olacağını bilemezsiniz. Şu anda gidişattan memnunum. Henüz sıkılmadım ama birkaç yıl sonra işlerin nasıl olacağını göreceğiz."