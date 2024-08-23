Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un oğlu nerede kalacak? Mahkemeden karar çıktı

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 23 Ağustos 2024 09:25 - Güncelleme: 23 Ağustos 2024 09:31 - Güncelleme:

Magazin Haberleri

Reha Muhtar, geçtiğimiz günlerde evinde kaza geçirip hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan ünlü ismin eski eşi Deniz Uğur oğlunun Nilüfer ve kızı tarafından kaçırıldığını iddia etmişti. Konu ile ilgili açıklamalar peş peşe geldi. Şikayette bulunan Deniz Uğur yaptığı paylaşımla mahkemenin çocuğu kendisine verdiğini ifade etti.