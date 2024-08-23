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Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un oğlu nerede kalacak? Mahkemeden karar çıktı

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Reha Muhtar ve Deniz Uğur&#039;un oğlu nerede kalacak? Mahkemeden karar çıktı

Magazin Haberleri

Reha Muhtar, geçtiğimiz günlerde evinde kaza geçirip hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan ünlü ismin eski eşi Deniz Uğur oğlunun Nilüfer ve kızı tarafından kaçırıldığını iddia etmişti. Konu ile ilgili açıklamalar peş peşe geldi. Şikayette bulunan Deniz Uğur yaptığı paylaşımla mahkemenin çocuğu kendisine verdiğini ifade etti.

Televizyon programcısı, yorumcu ve haber sunucusu Reha Muhtar, geçtiğimiz gün evinde feci bir kaza geçirmiş, apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

Reha Muhtar’ın entübe edilmesinden sonra Deniz Uğur, Muhtar'dan olan oğlu Poyraz'a ulaşamadığını ve Nilüfer'in kızı tarafından kaçırıldığını iddia etmişti.

Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un oğlu nerede kalacak? Mahkemeden karar çıktı - 1. Resim

Uğur, yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Reha Muhtar hastanede tedavi gördüğü için oğlu Poyraz annesi Deniz Uğur’a teslim edilecek. Uğur, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un oğlu nerede kalacak? Mahkemeden karar çıktı - 2. Resim

"Aile Mahkemesi derhal fiilen çocuğumun bana teslim edilmesine karar vermiştir. Süreç adli makamların kontrolünde devam etmektedir" dedi.

Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un oğlu nerede kalacak? Mahkemeden karar çıktı - 3. Resim

Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili ise "Reha Bey, uyandırıldı, durumu stabil” ifadeleri kullanmıştı.

Düzenleyen:  - Magazin
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