Deniz Uğur’un ‘çocuk kaçırma’ iddialarına cevap! Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı Yumlu sessizliğini bozdu

Evinin merdivenlerinden düşerek ağır yaralanan ve tedavisi devam eden Reha Muhtar’ın eski eşi Deniz Uğur, şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu’nun oğlu Poyraz’ı alıkoyduğunu iddia etmişti. ‘Çocuk kaçırma’ ile suçlanan Yumlu, iddialar karşısında sessizliğini bozdu.

Gazeteci Reha Muhtar, dört gün önce Sarıyer’deki evinin merdivenlerinden düşerek ağır yaralanmıştı. Muhtar’ın tedavisi devam ederken, ünlü ismin eski eşi Deniz Uğur, velayeti babasında olan oğlu Poyraz’a ulaşamadığını iddia etmişti.

Ardından Deniz Uğur, dikkat çeken bir açıklama yaparak oğlu Poyraz’ı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu’nun kaçırdığını öne sürmüştü.

DENİZ UĞUR: BU ÇOCUK KAÇIRMADIR

Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran olayı anlatan Uğur, “Ben hastaneden çıktıktan sonra işlemleri başlatmak üzere ve şikayetçi olmak üzere çocuk kaçırma suçundan hemen karakola gittim. Polisler de Nilüfer Hanım’ın evine gittiler, orada da kimseyi bulamadılar. Çocuğumun nerede olduğunu hiç kimse öğrenemedi. Ben neye üzüleceğimi şaşırmış durumdayım. Ben ne yapacağımı bilmiyorum şu anda. Ben 24 saatten fazladır çocuğuma ulaşmaya çalışıyorum, çocuğum benimle konuşturulmuyor. Yanında çocuğum hakkında hiçbir yetkisi olmayan insanlarla. Bu olayın magazinle bir alakası yok, bu adli bir olay. Bu çocuk kaçırmadır” ifadelerini kullanmıştı.

POYRAZ: BEN KAÇIRILMADIM, BURADA MUTLUYUM

Şarkıcı Nilüfer konuyla ilgili iddiaları kesin bir dille reddederken, kaçırıldığı konuşulan Poyraz ise sosyal medya hesabından bir video paylaşarak babasının evinde mutlu olduğunu şu sözlerle dile getirmişti:

“Sosyal medyada görüyorum. Annem benim kaçırıldığımı iddia ediyor. Ama ben kaçırılmadım ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye ve beni götürdü. Benim burada kedim var köpeğim var. Onlara bakmam gerekiyor. Cihan ağabey var komşumuz. Ablam var Ayşe Nazlı. Bakın ben evdeyim. Ben burada mutluyum. Cihan ağabey ile playstation oynuyoruz. Beşiktaş maçları izliyoruz. Ben burada çok mutluyum ben başka bir yere gitmek hiç istemiyorum.”

AYŞE NAZLI YUMLU: YAZILANLARI POYRAZ’LA BİRLİKTE ŞAŞKINLIKLA İZLİYORUZ

15 yaşındaki Poyraz’ın açıklamasının ardından Ayşe Nazlı Yumlu da günler sonra suskunluğunu bozdu ve kendisini ‘çocuk kaçırma’ ile suçlayan Uğur’a cevap verdi. hakkında çıkan haberleri şaşkınlıkla izlediğini dile getiren Yumlu, “Günlerdir yazılanları ve çizilenleri Poyraz'la birlikte şaşkınlıkla izliyoruz. Kendi evinde oturan ve sadece babasını ziyarete giden bir çocuğun kaçırılması kadar saçma bir şey olamaz. Zaten evinde olduğu açıkça belli” dedi.

EMPATİ VE SAYGIYA DAVET ETTİ

Poyraz ile kan bağları olmasa da kardeş olduklarını dile getiren Yumlu, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Poyraz, doğduğu günden beri beni ablası ve kardeşi olarak biliyor ve bu durum hep böyle kalacak. O da benim kardeşim ve ailem; kan bağı ya da soyadımız aynı olsun ya da olmasın. Kalbi kötü olan insanların bunu anlaması zaten imkansız. Ben daha 1 yaşındayken, Reha Muhtar benim babam olmak istemiş, ona 'baba' dememi istemiş ve beni öz kızı gibi büyütmüştür. Ailemizle ilgili hiçbir şey bilmeyen insanların böyle zor günlerde ne beni ne de Poyraz'ı daha fazla üzmeye hakkı yoktur. Biraz empati ve saygı lütfen. 15 yaşındaki bir çocuğun yaşadığı korkuları ve endişeleri anlamak yerine, iğrenç yorumlarıyla kötü niyetlerini gösteren kişiler için ilahi adalete güveniyorum.”