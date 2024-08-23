Bülent Ersoy'dan dikkat çeken para tavsiyesi: Kazandıklarınızı...

Son dönemlerde yer aldığı Dünyalar Güzellerim Tatil'de programıyla adından söz ettiren Bülent Ersoy bu kez yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Ersoy, “Kazandığınızı yiyiniz. Bir gün öleceksin seni gömecekler” dedi.

Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever'in yer aldığı "Dünya Güzellerim Tatilde" programında dikkat çeken bir isim de Bülent Ersoy’du.

Programda yaşanan olayların ardından Bülent Ersoy, makyözü hakkında yaptığı açıklamayla gündem olmuştu. Ersoy, daha sonra da programdan ayrıldığını duyurmuştu.

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Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden olan Bülent Ersoy, son yaptığı paylaşımla takipçilerini uyardı. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Ersoy, bu defa "Kazandığınızı yiyiniz" dedi. Ünlü isim yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Kazandığınızı yiyiniz. Bir gün öleceksin seni gömecekler. Birkaç gün övecekler, sonra malını bölüşecekler. Memnun olmayıp ana avrat sövecekler. Hayat budur işte."