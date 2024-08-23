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Bülent Ersoy'dan dikkat çeken para tavsiyesi: Kazandıklarınızı...

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Bülent Ersoy&#039;dan dikkat çeken para tavsiyesi: Kazandıklarınızı...

Magazin Haberleri

Son dönemlerde yer aldığı Dünyalar Güzellerim Tatil'de programıyla adından söz ettiren Bülent Ersoy bu kez yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Ersoy, “Kazandığınızı yiyiniz. Bir gün öleceksin seni gömecekler” dedi.

Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever'in yer aldığı "Dünya Güzellerim Tatilde" programında dikkat çeken bir isim de Bülent Ersoy’du.

Bülent Ersoy'dan dikkat çeken para tavsiyesi: Kazandıklarınızı... - 1. Resim

Programda yaşanan olayların ardından Bülent Ersoy, makyözü hakkında yaptığı açıklamayla gündem olmuştu. Ersoy, daha sonra da programdan ayrıldığını duyurmuştu.

Bülent Ersoy'dan dikkat çeken para tavsiyesi: Kazandıklarınızı... - 2. Resim

Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden olan Bülent Ersoy, son yaptığı paylaşımla takipçilerini uyardı. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Ersoy, bu defa "Kazandığınızı yiyiniz" dedi. Ünlü isim yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

Bülent Ersoy'dan dikkat çeken para tavsiyesi: Kazandıklarınızı... - 3. Resim

"Kazandığınızı yiyiniz. Bir gün öleceksin seni gömecekler. Birkaç gün övecekler, sonra malını bölüşecekler. Memnun olmayıp ana avrat sövecekler. Hayat budur işte."

Düzenleyen:  - Magazin
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