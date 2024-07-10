Bülent Ersoy'un yönetmeni dövmek için saatlerce beklediği iddiası

Bülent Ersoy, "Dünya Güzellerim Tatilde" programıyla yeniden ekranlara döndü. Fakat çekim esnasında Ersoy denize düştü. Olayın ardından o anların kayıt altına alınmamasına sinirlenen Ersoy'un "Bu yönetmeni döveceğim, bırakın beni tutmayın” dediği ve yönetmeni dövmek için 6 saat lobide beklediği iddia edildi.

Bülent Ersoy'un yer aldığı "Dünya Güzellerim Tatilde" programının ilk bölümünde yaşanan bir olay, ünlü sanatçının yeniden gündem olmasına yol açtı.

KAYITLAR EKSİK ÇIKTI, ERSOY KÜPLERE BİNDİ

Ersoy'un, programda yer alan sahnelerde kendisiyle ilgili bölümlerin eksik olduğunu fark etmesi krize yol açtı. Çok sinirlenen Ersoy'un yaptıkları ise adeta şoke etti.

YÖNETMENİ DÖVMEK İÇİN SAATLERCE BEKLEDİ

Tekneden denize düşen Bülent Ersoy, o anların kayıt altına alınmaması üzerine oldukça sinirlendi. Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Ersoy sahnenin olmadığını fark edince, "Bu yönetmeni döveceğim, bırakın beni tutmayın!" sözlerini sarf etti. Ertesi gün ise Ersoy ile yönetmenin aralarının yumuşadığı öğrenildi.