Şarkıcı Zara hastanelik oldu! Fotoğrafı korkuttu

Şarkılarıyla hayranlarının beğenisini kazanan şarkıcı Zara, son dönemde durmadan spor yaptığı anları paylaşıyor. Şarkıcı spor yaparken kaslarının aşırı zorlanması sonucu hastanelik oldu. Zara’ya tendinit teşhisi konuldu.

Zara adıyla bilinen ünlü şarkıcı Neşe Yılmaz, son dönemde şarkılarıyla değil yaşadığı değişimle adından söz ettiriyor.

Magazin Burada'nın haberine göre, verdiği kilolarla dikkat çeken şarkıcı, son dönemlerde spor salonunda yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyordu.

Zara sporun dozunu ayarlayamayınca hastanelik oldu. Şarkıcı spor yaparken kaslarının aşırı zorlanması sebebiyle hastanelik oldu. Yapılan tetkiklerde Tendinit teşhisi konan Zara, yaklaşık iki hafta kol bandı kullanacak.

ŞARKICI ZARA ZAYIFLAMA SIRRINI ANLATMIŞTI

Öte yandan ünlü şarkıcı, daha önce yaptığı açıklamada zayıflama sırrını sevenleriyle paylaşmıştı. Aralıklı beslendiğini söyleyen isim, “Bir süredir de diyet yapıyorum. Öğlen 4'ten sonra yemek yemiyorum. Sadece bitki çayları veya ödem attırıcılar kullanıyorum. Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum. Bunun çok faydasını gördüm” demişti.