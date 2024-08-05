Şarkıcı Zara'nın kızı Dila görenleri şaşırttı! "Annesinin kopyası" gibi yorumlar yapıldı

Şarkıcı Zara’nın gözlerden uzak büyüttüğü kızını görenler şaşırıyor. Ünlü türkücünün kızı sosyal medyada gündem olurken kızının annesine benzediği yönünde yorumlar yapıldı.

Zara adıyla bilinen şarkıcı Neşe Yılmaz, son dönemde şarkılarıyla değil yaşadığı değişimle adından söz ettiriyor.

Verdiği kilolarla dikkat çeken şarkıcı, bu kez kızı Dila ile gündeme geldi. Ünlü türkücünün gözlerden uzak büyüttüğü kızını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Sosyal medyada şarkıcının kızının son hali ile ilgili yorum ve beğeni yağdı. “Annesinin kopyası”, “Aşırı annesine benziyor”, “Maşallah çok güzel bir kız” gibi yorumlar yapıldı.

ZARA KİMDİR?

Asıl Adı Neşe Yılmaz olan Zara İstanbul doğumludur. Kökleri Adıyaman-Kahta'ya uzanan Zara'nın babasının adı Kemal, annesinin adı ise Hatice'dir. İki kardeşi bulunan Zara, ilk adımlarını Sosyal Meskenler İlkokulu'nda attı. Lise eğitimini Üsküdar Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladıktan sonra müziğe olan tutkusunu takip ederek İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda Şan Eğitim Bölümü'nden mezun oldu.