Ülkeyi terk edip İsviçre'ye yerleşmişti! Seher Dilovan'dan üzen haber

Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, geçtiğimiz yıllarda İsviçre'ye taşınmıştı. İsviçre'nin Cenevre kentinde bir köyde ailesiyle birlikte hayat sürdüren şarkıcı Instagram hesabından sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Ünlü isim yaptığı son paylaşımla hayranlarını korkuttu. Dilovan ameliyat olacağını söyleyip sevenlerinden dua istedi.

Ünlü türkücü Seher Dilovan geçtiğimiz yıllarda radikal bir karar alıp İsviçre'ye taşınmıştı. Artık bambaşka bir hayat yaşayan şarkıcı, şimdilerde İsviçre'de doğa ile iç içe bir hayat sürüyor.

SEHER DİLOVAN CENEVRE'YE YERLEŞTİ

Ev, bağ, bahçe işleriyle bizzat ilgilenen Dilovan, doğa iç içe olan pozlarını da sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Şarkıcı yaptığı son paylaşımla hayranlarını korkuttu. Dilovan, gözyaşları içerisinde ameliyat olacağını söyleyip sevenlerinden dua istedi. Şarkıcı paylaştığı videoda şunları ifade etti:

“Yine bir ameliyat olmam gerekecek. Dedim acaba Türkiye’de mi olsam ameliyatı. Ağustosun geçmesini bekliyorum Eylül gibi ameliyat olacağım. O yüzden dualarınıza ihtiyacım var. Yanlış anlaşmak istemiyorum, korkunç bir durum yok. Ama kendimce telaş yapıyorum.”