Ülkeyi terk edip İsviçre'ye yerleşmişti! Şimdilerde köy hayatı yaşayan Seher Dilovan son halini paylaştı
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, geçtiğimiz yıllarda İsviçre'ye taşınmıştı. İsviçre'nin Cenevre kentinde bir köyde ailesiyle birlikte yaşayan şarkıcı Instagram hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Doğa ile iç içe bir hayat sürdüren Dilovan, Instagram hesabından son halini paylaştı. Hayranları tarafından beğeni ve yorum yağdı.
Ünlü türkücü Seher Dilovan geçtiğimiz yıllarda radikal bir karar alıp İsviçre'ye taşınmıştı. Artık bambaşka bir hayat yaşayan şarkıcı, şimdilerde İsviçre'de doğa ile iç içe bir yaşam sürüyor.
Ev, bağ, bahçe işleriyle bizzat ilgilenen Dilovan, doğa iç içe olan pozlarını da sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.
Türkücü bu kez son paylaşımıyla gündeme geldi. Son halini paylaşan şarkıcıya hayranları beğeni ve yorum yağdırdı.
SEHER DİLOVAN KİMDİR?
1971 yılında Ankara'da doğan Seher Dilovan, Tunceli asıllı bir ailenin iki kızından biridir. Ankara Radyosu Gençlik Korosu'nda stajyer olarak yer alan Dilovan, Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. İlk albümü "Ayvacı"yı 1992 yılında çıkaran Dilovan, ardından "Vur Eller Oynasın", "Seher Yeli", "Sabret Gönül" ve "Türkülerle Yeniden" adlı albümleri çıkardı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi