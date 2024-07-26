Ülkeyi terk edip İsviçre'ye yerleşmişti! Şimdilerde köy hayatı yaşayan Seher Dilovan son halini paylaştı

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Temmuz 2024 10:47 - Güncelleme: 26 Temmuz 2024 10:56 - Güncelleme:

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Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, geçtiğimiz yıllarda İsviçre'ye taşınmıştı. İsviçre'nin Cenevre kentinde bir köyde ailesiyle birlikte yaşayan şarkıcı Instagram hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Doğa ile iç içe bir hayat sürdüren Dilovan, Instagram hesabından son halini paylaştı. Hayranları tarafından beğeni ve yorum yağdı.