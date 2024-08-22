Herkes merak ediyordu: Dilan Polat'ın lüks araçlarına ne olacak? Avukatı ilk ağızdan açıkladı

Kara para akladıkları gerekçesiyle kasım ayından bu yana cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti. Tahliyeden sonra konuşan Polat’ın avukatı Sevinç Horoz el konulan lüks araçlar ve şirketler için diğer sanıkların da tahliye olmasıyla gerekli girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklu bulunan ve hakkında tahliye kararı verilen Dilan Polat geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıkmıştı.

Tutuksuz yargılama kararı üzerine, kendi evine gidemeyen Dilan dışardaki ilk gecesini ablası Sıla Doğu'nun yanında çocuklarına sarılarak geçirmişti.

Tahliyenin ardından Polat’ın avukatı Sevinç Horoz, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programına konuk oldu. Okan Aslan’ın sorularını cevaplayan Horoz, Polat’ın herhangi bir sağlık sorunundan dolayı tahliye edilmediğini belirtti.

DİLAN POLAT'IN ARAÇLARINA NE OLACAK?

Dilan'ın tahliye kararı hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Somut delillerin müvekkil Dilan Polat lehine değişmiş olma ihtimali dikkate alınarak tahliye kararı verildi. Dolayısıyla mevcut deliller dosya içeriği göz önünde bulundurularak tahliye kararı verildi. Yurt dışı çıkış yasağı dışında da herhangi bir adli tedbir kararı verilmedi.”

Engin Polat ve Dilan Polat cezaevine girdikten sonra lüks araçlarının polis arabası olduğuna dair tüm iddiaları da yalanlayan avukat “Dilan Polat’a ait hiçbir araç emniyet aracı yapılmadı" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Bugüne kadar basına çıkan haberlere yönelik kısa kısa açıklamalar yapılmıştı ama gizlilik kararı kalktığı için burada açıklayayım: Dilan Polat şirket grubuna ait herhangi bir araç emniyet arabası yapılmadı. Sergilenen hiçbir araç onlara ait değil. Araçlara müsadere kararı verildi yani şu an sadece el koyma kararı var. TMSF’ye ait bir otoparkta tutuluyor. Bunların iadesi bizim önceliğimiz değil. Önceliğimiz müvekkillerin tahliyesi. Sonra el konulan taşınmazlar için gerekli girişimlerde bulunacağız.”

Müvekkilinin sosyal medya paylaşımlarından dolayı pişman olduğunu belirten Sevinç Horoz, Dilan Polat'ın fenomenliğe de devam edeceğini duyurdu.