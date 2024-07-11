Yeşilçam’ın 'Ayşecik’i oyunculuğu bırakmıştı! Son hali şaşırttı

Yeşilçam’ın unutulmaz karakterlerinden Ayşecik'e hayat veren Zeynep Değirmencioğlu’nun son hali merak konusu oldu. Yıllar içindeki değişimiyle şaşırtan oyuncu evlendikten sonra kariyerine son veren vererek bambaşka bir hayat sürmeye başladı.

Ayşecik karakteriyle hafızalarda yer edinen Zeynep Değirmencioğlu 20'li yaşlarına kadar birçok filmde rol aldı. Ünlü isim daha sonra sinemayı bırakarak başka bir mesleğe ilerledi. Değirmencioğlu’nun son hali ise görenleri şaşırttı.

Oyunculuğa bir daha geri dönmeyen Değirmencioğlu, dönemin ünlü futbolcusu Fenerbahçeli Serkan Acar ile evlendikten sonra farklı bir yol izlemeye karar verdi.

Sabah'ın haberine göre, günümüzde İstanbul’da emlakçılık yapan Değirmencioğlu’nun son hali sosyal medyada çok konuşuldu.