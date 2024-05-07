Bahar dizisinin yeni bölümü bu akşam neden yok? Demet Evgar sebebini açıkladı

Show TV’de ekrana gelen ve reytingleri alt üst eden dizi Bahar ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Dizinin bu hafta yayınlanmayacağı yönündeki haberler seyirciyi üzdü. Bunun üzerine hem yapım şirketinden hem de başrol oyuncusu Demet Evgar’dan peş peşe açıklama geldi.

Bahar dizisinin bu hafta fragmanı yayınlanmamıştı. Sevilen yapımın yeni bölümünün de ekranlara gelmeyeceği ortaya çıktı.

Salı akşamları yayınlanan Bahar dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından arama motorlarında “Bahar dizisinin yeni bölümü bu akşam yok mu?” , “Bahar dizisi bu hafta neden yok?” gibi soruların araştırılması hız kazandı.

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerinde yer aldığı dizi, ekran macerasına bir hafta ara verdi. İlgiyle takip edilen yapım, çekimlerin yetişmediği gerekçesiyle yayınlanmayacak.

BAHAR YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Öte yandan dizinin 12. bölümüne ilişkin açıklamalar peş peşe geldi. Yapım şirketi, bu akşam dizinin tekrarının olacağını bildirirken, yeni bölümün 14 Mayıs Salı ekranlarda olacağını aktardı:

“Yolculuğumuzda bize güç veren ve ilham olan değerli izleyicilerimiz;

Bu akşam tekrar bölümümüzle yayındayız. Baharın en güzel günlerinde 14 Mayıs Salı akşamından itibaren her Salı yeni bölümlerimizle buluşmak üzere.”

DEMET EVGAR: BİR OYUNCUNUN RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE YENİ BÖLÜM YETİŞMEDİ

Bir açıklama da Bahar’ın başrolü Demet Evgar’dan geldi. Evgar, bir oyuncunun rahatsızlığı nedeniyle Bahar dizisinin yeni bölümünün yetiştirilemediğini şu sözlerle açıkladı:

“Bahar sevgili seyircileri, bizi seyretmeyi her hafta iple çektiğinizin farkındayım. İnanın biz de sizle o hafta çektiğimiz bölümü buluşturmak için büyük bir heyecan içinde oluyoruz. Eminim bütün diziler öyle. Çünkü Türkiye’de maalesef bu uzun sürelerde çalışmak çok zor koşullarda mümkün olabiliyor. Haftanın 6 gün 14-15 saat çalışılıyor. Yani bunun hastalığı var, sağlığı var, bin bir türlü hali var… Biz de öyle bir şeye denk geldik. O yüzden lütfen anlayışınıza sığınıyoruz. Sizin de biraz hayal kırıklığı içinde olduğunuzu anlıyorum yorumlarınızdan. Çok önemli değil ama oyuncu arkadaşlarımızdan birinin küçük bir rahatsızlığı sonucu bir hafta rötarlı buluşacağız. İdare edin artık lütfen.”