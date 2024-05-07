‘Bir Sevdadır’ dizisi final yapıyor! TRT1 resmi açıklamayla duyurdu

TRT1 ekranlarında yayınlanan ‘Bir Sevdadır’ adlı diziden izleyiciyi üzen bir haber geldi. ‘Kül Masalı’ dizisinin ardından ‘Bir Sevdadır’ için de final kararı alındı. Beklenen reytingleri gösteremeyen yapımın 13. bölümüyle bu akşam ekranlara veda edeceği ortaya çıktı.

TRT1 dizilerinden peş peşe final kararı geldi. Kül Masalı’nın ardından Bir Sevdadır’ın da final yağacağı öğrenildi.

SON BÖLÜMÜ BU AKŞAM

Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Sude Zülal Güler, Ekin Mert Daymaz, Doğukan Polat gibi oyuncuların yer aldığı ‘Bir Sevdadır’ dizisinin macerasında sona gelindi. İddialı başlayan yapımın yakın zamanda yönetmeni değişmişti. Her Çarşamba ekrana gelen dizi için final kararı alındı. Bir Sevdadır, oyuncu kadrosu ve hikayesiyle ilgi çekse de bekleneni veremedi.

Reytinglerde beklentiyi karşılamayan dizi, 13. bölümüyle (bu akşam) final yapacak.

FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ünal, Yeşil’in kapısına dayandıktan sonra Yasin bu olaya kesin bir çözüm getirme kararı alır. Hasret’in konakta olduğunu duyan Yasin, Ünal ve Tufan’ın da konağa gelmesini sağlar ve büyük yüzleşme yaşanır. Yeşil ise artık tek çözümün buralardan gitmek olduğuna emindir. Ayça da laboratuvarda yaşadığı soruşturmadan bir an önce kaçmak ister. İşini şansa bırakmayan Gülender ise çocukların velayetini çıkartıp bu kaçışa engel olur. Yeşil artık Ayça için Yasin’den yardım istemek zorundadır. Yasin ise bu yardım teklifini cevapsız bırakır.