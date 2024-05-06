Yüzündeki değişimle gündem olan Mahmut Tuncer sessizliğini bozdu: Eşim beni tezgaha düşürdü

Estetik yaptıran ünlüler kervanına katılan Mahmut Tuncer, sosyal medyada alay konusu olmuştu. Eleştiriler sonrası sessizliğini bozan Tuncer, ilk kez konuştu.

Cenk Eren, Rafet El Roman, Mustafa Sandal gibi ünlülerin ardından şarkıcı Mahmut Tuncer de yüzündeki değişimle dikkat çekti. Sosyal medyanın gündemine oturan Tuncer, geçirdiği operasyon sonrası açıklama yaptı.

Yüzündeki kırıklıklardan şikayetçi olan Tuncer’in ‘tüm yüz gençleştirme (YouLift) operasyonu için doktorun kapsını çaldığı iddia edilmişti. Şarkıcının ayrıca göz altı torbalarını aldırdığı da belirtilmişti.

Tuncer, sosyal medyada gündem olan değişimin ardından sessizliğini Magazin D müdürü Asiye Acar’a bozdu. Estetik yaptırmadığını yüz gençleştirme işlemi geçirdiğini belirten şarkıcı eşinin kendisini tezgaha düşürdüğünü esprili bir dille anlattı.

“MECBUR YAPTIRACAKSIN”

Estetik doktoruna eşi için gittiklerini söyleyen ancak kendisinin işlem yaptırdığı belirten Tuncer, şunları söyledi:

"Türkiye’de genelde kadınlar estetik yaptırıyor. Erkekler yaptırınca tuhaf bir şey olmuş gibi davranıyorlar. Hele bir de Türk halk müziği sanatçısı olunca tamamen işler değişiyor. İnsanın vücudunu ev gibi görmeleri lazım. Mesela evin mutfak bölümü ‘mide’ diye geçer bence. Herhangi bir duvarında aksaklık olunca yaptırmaz mısın, mecbur yaptıracaksın.”

“ASLINDA EŞİMİ GÖTÜRDÜK…”

“Gözüne kötü görünüyorsa orayı yaptırmak lazım. Bıçak altına yatmadım, estetik dedikleri zaman böyle düşünülüyor. Yeni sistem çıkmış iğneli. Aslında eşimi götürdük, belki de o beni tezgaha düşürdü. Doktor ‘Ağabey önce senden başlayalım’ dedi. ‘Benim bir şeyim yok’ dedim. Görenler ‘gözaltın şişmiş aldırsan mı’ diyordu. Ben de bıçaktan pek hoşlanmam ama bir şeyler yaptırdık.”

Tuncer, "Operasyon sonrası kimi Erol Evgin’e kimi Erol Büyükburç’a benzetti, ‘Çok yakışmış’ dediler” şeklinde konuştu.

MESLEKTAŞLARINI SAVUNDU

Estetik yaptıran meslektaşlarını da savunan şarkıcı, “İnsanoğlu kendine bakmalı. Erkekler yaptırır mı dememek lazım. Kendilerini mutsuz hissediyorlarsa rahatlıkla yaptırsınlar. Pazarlık etsinler, çok pahalı ama ben pazarlık ettim” dedi.

Estetiklerin devamı gelir mi sorusuna ise “Ben yaptırma taraftarı değilim” şeklinde cevap verdi.