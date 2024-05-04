Estetik yaptıran Mahmut Tuncer’in değişimi şaşırttı! 62 yaşındaki türkücünün son hali…

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer bıçak altına yattı. 62 yaşındaki ismin son hali sosyal medyada gündem olurken, yorumlar da peş peşe geldi.

Rafet El Roman, Mustafa Sandal, Cenk Eren gibi şarkıcılardan sonra estetik yaptıranlar kervanına Mahmut Tuncer de katıldı. Yeni görüntüsü sosyal medyada paylaşılan Tuncer gündeme oturdu.

YÜZ GENÇLEŞTİRME YAPTIRDI

Yüzündeki kırıklıklardan şikayetçi olan Tuncer’in ‘tüm yüz gençleştirme (YouLift) operasyonu için doktorun kapsını çaldığı iddia edildi. Şarkıcının ayrıca göz altı torbalarını aldırdığı da belirtildi.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Tuncer’i 10 yaş gençleştiren operasyon sonrası sosyal medyada kullanıcılardan birçok yorum geldi.

Şarkıcının bu halini bazı takipçileri beğenirken bazıları ise olumsuz yorumlar yaptı.

Kullanıcılar fotoğrafların altına “Doğal olmuş, bazı ünlüler gibi facia olmamış en azından” , “İyi gözüküyor” gibi mesajlar yazdı. Bazıları ise “Tipi kaymış” , “Ben bir fark göremiyorum” dedi.