Kenan Sofuoğlu müzeyi andıran evinin kapılarını açtı! İçinde yok yok

AK Parti 27. Dönem Sakarya Milletvekili ve eski motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu evinin kapılarını açtı. 4 çocuğu ve eşiyle birlikte Sakarya’da yaşayan Sofuoğlu’nun müzeyi andıran evi görenleri şaşırttı.

5 kez dünya şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan Kenan Sofuoğlu’nun Sapanca manzaralı saray yavrusu evi hayran bıraktı.

Tüm boş vaktini çocuklarını ayıran Kenan Sofuoğlu, evinde çocuklarıyla sık sık oyun oynuyor. Palmiye ağaçlarıyla çevrili evin bahçesinde mini bir futbol sahası da bulunuyor. Renk renk çiçeklerin donatıldığı bahçede genişçe bir havuz ve güneşlenme alanı da mevcut.

Kendi küçük cennetlerinde mutlu mesut yaşayan Sofuoğlu malikanesinde evin hakimi çocuklar. Onlar için bir park alanı da var.

Kenan Sofuoğlu evini mini bir müzeye çevirmiş. Girişte aldığı ödüller ve kupalar bulunuyor. Evin garajı bile galeri gibi… Nitekim Sofuoğlu’nun nice yarışlar kazandığı kaskları ve yarış tulumu da buradaki duvarda asılı. Ayrıca arabalar ve motorların da yer aldığı garajda insan kendini Hızlı ve Öfkeli filminin setinde gibi hissediyor.

Sofuoğlu’nun ailesinin mutfağında ise soft renkler hakim. Ahşabın sıcaklığı ise ortama muhteşem bir hava katıyor. Kenan Sofuoğlu “Eşim çok iyi yemekler yapıyor” diyor. Julia Hanım ise eşini “İyi bir eş, bana her zaman sözleriyle” övüyor.

Evde küçük çocuklar olmasına rağmen cesaret gösteren karı koca, oturma odası için beyaz rengi tercih etmiş. Beyaz geniş koltuk ve beyaz halı ilk bakışta dikkat çekiyor. Camlardan görünen yemyeşil ağaçları ve manzarayı izlemek ise ayrı bir keyifli.