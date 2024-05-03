‘Umut Evirgen ile Alina Boz boşanıyor’ haberlerine ilk ağızdan cevap

İşletmeci Umut Evirgen ile oyuncu Alina Boz geçtiğimiz yıl nikah masasına oturdu. Haklarında ‘boşanıyorlar’ haberleri çıkan çiften Evirgen, iddialara ilk ağızdan cevap verdi.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adını duyuran Alina Boz, 5 yıldır birlikte olduğu işletmeci Umut Evirgen ile geçen sene dünya evine girdi. Çiftin evlilikleri hakkında çıkan ‘boşanıyorlar’ dedikodusu gündem olunca açıklama gecikmedi.

TEKNEDE EVLENDİLER

Genç çift, 2 Aralık 2023’te teknede gerçekleşen bir düğünle mutluluğa ‘evet’ dedi. İkilinin 90 kişilik nikah törenine aileleri ve yakın dostları katıldı. Törende Alina Boz’un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüney yaparken, Evirgen’in şahitleri ise Fatih Terim ve Özge Özpirinçci oldu. Evirgen’in aynı zamanda ortağı olan ünlü şef Somer Sivrioğlu ise çifte jest yaparak düğüne özel bir menü hazırladı.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU: GÖRÜNCE CANIM SIKILIYOR

Evlilikleri mutlu bir şekilde devam eden çift için ‘boşanıyor’ haberleri çıktı. Bu haberlere canı sıkılan Umut Evirgen sessizliğini bozdu.

Milliyet’te yer alan habere göre; ikili Nişantaşı’nda görüntülendi. Boz, basın mensuplarından ilginç bir ricada bulunarak “Her şey yolunda. Evlilik çok iyi gidiyor. Sizden ricam var; beni artık ne olur tek çekmeyin, benim bir kocam var. Onunla çekerseniz sevinirim” dedi.

Umut Evirgen ise haklarında çıkan boşanma haberlerine yönelik açıklama yaptı. İddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Evirgen,

“Arkadaşlar kim olduğunu bilmiyorum ama internette saçma sapan haberler dolaşıyor. 'Umut ve Alina boşanıyor! Bu evlilik yürümez' gibi saçma sapan... Böyle haberlerin aslı yok, biz çok mutluyuz. Bu tür haberlere itibar edilmesin, görünce canım sıkılıyor” şeklinde konuştu.