Kamera karşısında isyan etti! Çağla Ayça Altunkaya, Acun Ilıcalı'yı çıldırttı!

Televizyoncu Acun Ilıcalı, bir Youtube kanalında Hull City'de geçen günlerini anlattı. Kamera karşısına sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile geçen Ilıcalı, Hull City'nin maçları esnasında yaşadıkları heyecanı anlattı. Sevgilisi Altunkaya'nın maç sırasındaki duygularının aşırı olduğunu söyleyen Ilıcalı "Bir gün beni burada yıkılmış böyle yerde taşlarken falan görebilirsiniz. Ya nasıl olur!" falan diye bir bağırıyor... Bir gün dedim ki Çağla dedim lütfen yani..."dedi.

Youtube'da yayın yapan Kafa Sports, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın takımı Hully City'yle iki gün geçirdi. Kamera karşısına sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile çıkan Ilıcalı maç günlerinin kendileri için heyecan verici olduğunu söyledi.

Ünlü televizyoncu sevgilisinin Hull City'nin karşılaşmalarındaki heyecanına vurgu yaparken Altunkaya ise yaşadıklarını şu cümlelerle anlattı:

'AYRI BİR GÖNÜL BAĞIM VAR'

Aslında totem değil de böyle hep beraber sabaha kadar işte geldikten sonra özellikle hep beraber bizim ekipçe Acun'un beyin ekibiyle beraber işte hep beraber toplaşıp öyle sabaha kadar sohbet muhabbet "Ne olacak ne bitecek" falan... Tabii hep beraber oturup hayaller de kuruyoruz bence. Bir gece öncesini inanılmaz yaşıyoruz.

Hull City'e şimdi ayrı bir gönül bağı olunca ekstra heyecanlı izliyorum. Normalde Fener maçlarını da öyle izlerim ama bu denli değil, böyle sevmezdim.

'ÇAĞLA LÜTFEN...'

Ilıcalı ise sevgilisinin heyecanını şu cümlelerle anlattı:

O zaman ben bazı şeyleri söyleyeceğim. Bir gün beni burada yıkılmış böyle yerde taşlarken falan görebilirsiniz. Çünkü gol kaçırdığımız zaman falan en kötüsü abi... Golde sesi aradan kaynıyor değil mi? Ya bir gol kaçıyoruz...

'SÜREKLİ MAÇIN İÇİNDE'

"Ya nasıl olur!" falan diye bir bağırıyor... Bir gün dedim ki Çağla dedim lütfen yani... Ben zaten aranızda değilim maçta.

Tepki vermeden maksimum seviyede seyreden biriyim. Artık doksanda falan olursa büyük tepki veriyorum. Çağla sürekli maçın içinde.