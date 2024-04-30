Acun Ilıcalı'nın satın alacağı yeni takımı belli oldu! 'Maribor en doğru proje'

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Hull City'nin sahibi ve ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın satın alacağı yeni takım belli oldu. Sloven basınına konuşan Acun Ilıcalı, "Slovenya'daki hangi kulübün bizim için en uygun olduğunu araştırdıktan sonra bu kulübün Maribor olduğuna karar verdik. Geçen hafta Maribor'daydım. Şehri ve stadyumu çok beğendim. Kulübü yöneten insanları da çok sevdim" ifadelerini kullandı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın son yatırımı yine çok konuşulacak cinsten.

2022'de İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı'nın bir süredir yeni bir takımı daha satın alacağı konuşuluyordu.

Geçen hafta ortaya atılan 'Maribor' iddiası doğru çıktı. Sloven basınına konuşan Ilıcalı, "Slovenya'daki hangi kulübün bizim için en uygun olduğunu araştırdıktan sonra bu kulübün Maribor olduğuna karar verdik. Geçen hafta Maribor'daydım. Şehri ve stadyumu çok beğendim. Kulübü yöneten insanları da çok sevdim." ifadelerini kullandı.

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EN DOĞRU PROJE

Sportklub'a konuşan Ilıcalı, "Diğer kulüplere de saygı duyuyorum, Mura çok başarılı, Olimpija Avrupa'da da büyük bir isim ama Maribor da öyle. İki ay boyunca araştırdık ve düşündük ama sonunda bir karar verilmesi gerekiyor. Şimdi ise takım ve ben bu projenin harika taraftarlarla, harika insanlarla ve harika bir şehirle doğru proje olduğu konusunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.