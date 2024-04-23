Acun Ilıcalı’nın Yetenek Sizsiniz programında meşhur ettiği Aref Ghafouri’nin son hali ortaya çıktı

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Yıllar önce katıldığı ve Acun Ilıcalı’nın jüri koltuğunda oturduğu Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla tanınan Aref Ghafouri, uzun süre sonra ortaya çıktı. Programda yaptığı şovlarla adından söz ettiren illüzyonist son haliyle görenleri şaşırttı.

2011 yılında Yetenek Sizsiniz programına katılan ve kısa sürede milyonlarca kişi tarafından tanınan Aref Ghafouri, uzun zamandır ortalarda görünmüyordu. Ünlü illüzyonist değişimiyle adından söz ettirdi.

Aref Ghafouri, Acun Ilıcalı’nın programı Yetenek Sizsiniz’de yaptığı gösterilerle hafızalara kazınmıştı. Seneler önce katıldığı Beyaz Show’da “En büyük hayalin ne?” sorusuna “İnsan bir şeyleri başarınca hayallerin zaten sürekli değişiyor. Işınlanmayı başarmak istiyorum. Aynı anda iki ülkeye 8 saniye mesafeyle gitmek istiyorum. Hatta bir kişiyi de yanında götürebilirsin. Üzerinde çalışıyorum. İki taraf da canlı yayında seni görebiliyor” cevabıyla dikkat çekmişti.

GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Şimdilerde gözden uzak yaşayan Ghafouri, son paylaştığı fotoğrafla 13 yıllık değişimini gözler önüne serdi. Eskiye nazaran kilo aldığı gözlenen sihirbazı görenler tanımakta zorlandı.

Ünlü ismin fotoğraflarının altına “Çok değişmişsin” , “Adam bambaşka biri olmuş” yorumları yapıldı.