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‘Amin’ videosuyla gündem olan Gizem Yıldız nişanlandı! Sosyal medyada yapılan yorumlara sitem etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Erkek arkadaşıyla birlikte çektiği ‘Amin amin’ videosu ile adını duyuran sosyal medya fenomeni Gizem Yıldız nişanlandı. Sosyal medyada nişandan kareleri paylaşan Yıldız, hakkında yapılan yorumlara “Benim için gayet de gurur verici bir andı. Kimse olmasa da hiç problem değil. Her şeyden önce Rabbim var” sözleriyle sitem etti.

Tiktok fenomeni Gizem Yıldız, erkek arkadaşı ile birlikte çektiği video ile popülerlik kazandı. Videoda tekrar ettiği ‘amin amin’ sözü ve ses tonuyla viral olan, taklitleri bir anda çoğalan Yıldız nişanlandı. 

‘Amin’ videosuyla gündem olan Gizem Yıldız nişanlandı! Sosyal medyada yapılan yorumlara sitem etti - 1. Resim

“YOK BENİ KOMŞULARIMDAN İSTEMİŞLER…”

Sosyal medyada bazı kullanıcılar Gizem Yıldız’ın isteme töreninde ailesinin olmadığını belirterek kırıcı yorumlar yaptı. Yıldız ise bu yorumlara 135 bin takipçili Instagram hesabından sitem etti. Annesinin kendisini iki yaşındayken terk ettiğini belirten fenomen, şöyle konuştu: 

“Twitter’da atılan saçma saçma sapan hikayeleri gördükçe o kadar çok canım sıkılıyor ki… Yok beni komşulardan istemişler, yok arkadaşlarımdan istemişler… Arkadaşlar evet ben annem ve babamla görüşmüyorum. Daha doğrusu onlar benimle görüşmüyor. Annem iki yaşında terk etti beni zaten biliyorsunuz. Babamla da son zamanlarda görüşmüyoruz ama ben sahipsiz bir insan da değilim. Benim ağabeyim var ve beni ağabeyimden istediler. Benim için gayet de gurur verici bir andı. Kimse olmasa da hiç problem değil. Her şeyden önce Rabbim var.” 

“O KADAR CAN SIKICI Kİ”

Yapılan yorumlara canının sıkıldığını belirten Yıldız, sözlerinin devamında “Hiçbir şeyi kafama takmıyorum ama bu paylaşımlar o kadar can sıkıcı ki… İnsanın duygusal anlamda tamamen çökmüş olduğu bir an ve bütün duygusal karmaşaları yaşadığı bir an. Ne kadar hassas bir konu ama bu konu üzerinden pirim kasıyorsunuz ya, yazıklar olsun. Gerçekten başka bir şey söylemek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

‘Amin’ videosuyla gündem olan Gizem Yıldız nişanlandı! Sosyal medyada yapılan yorumlara sitem etti - 2. Resim

‘Amin’ videosuyla gündem olan Gizem Yıldız nişanlandı! Sosyal medyada yapılan yorumlara sitem etti - 3. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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