Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Berat Albayrak'ın son hali! Aylar sonra ortaya çıktı

Berat Albayrak'ın son hali! Aylar sonra ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Berat Albayrak&#039;ın son hali! Aylar sonra ortaya çıktı
Berat Albayrak, Hazine Ve Maliye Bakanı, Yiğit Bulut, Cenaze Töreni, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olan ve 2015'ten 2018'e kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve 2018'den 2020'ye kadar Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Berat Albayrak uzun süredir gözükmüyordu. Berat Albayrak aylar sonra Yiğit Bulut'un cenaze töreninde ortaya çıktı.

2015'ten 2018'e kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve 2018'den 2020'ye kadar Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Berat Albayrak sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmişti. Uzun süredir ortalıkta gözükmeyen Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un cenazesinde ortaya çıktı.

"ÇOK ÖNEMLİ" SEMİNERİNDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Albayrak son olarak kurucusu olduğu NUN Eğitim ve Kültür Vakfı’na bağlı Enstitü Sosyal düşünce kuruluşunda “Burası Neden Çok Önemli?” başlıklı bir seminerde görüntülenmişti.

Berat Albayrak'ın son hali! Aylar sonra ortaya çıktı - 1. Resim

BERAT ALBAYRAK YİĞİT BULUT'UN CENAZESİNE KATILDI

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi gazeteci-yazar Yiğit Bulut, son yolculuğuna uğurlandı. 53 yaşında vefat eden Bulut için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı.

Berat Albayrak'ın son hali! Aylar sonra ortaya çıktı - 2. Resim

Berat Albayrak, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Avrupa Birliği Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan  ile İstanbul Valisi Davut Gül ile cenazede saf tuttu.

Berat Albayrak'ın son hali! Aylar sonra ortaya çıktı - 3. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kartalkaya'da facia otelde çocuklarını kaybeden anne ve babalar konuştu: "Yanlarında kendime de mezar aldım"Bačka Topola-Gaziantep FK hazırlık maçı kaç kaç bitti? İşte maç sonucu ve skorlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kartalkaya'da facia otelde çocuklarını kaybeden anne ve babalar konuştu: "Yanlarında kendime de mezar aldım" - GündemFacia otelde çocuklarını kaybeden anne ve babalar konuştuKırklareli'nde orman yangını! Ekipler teyakkuza geçti: Havadan ve karadan müdahale başladı - GündemKırklareli'nde orman yangını! Ekipler teyakkuza geçtiLazkiye'de çıkan yangın sınıra doğru ilerliyor! Keseb Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı - GündemLazkiye'de çıkan yangın nedeniyle sınır kapısı kapatıldıCumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut son yolculuğuna uğurlandı - GündemYiğit Bulut son yolculuğuna uğurlandıAnkara'da toplu açılış töreni! Kurdeleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti - GündemAnkara'da toplu açılış töreni! Kurdeleyi Erdoğan kestiKırşehir'de fıkra gibi olay! Esnaf Odası başkanının oteli mühürlendi, kapıya asılan yazı dikkat çekti - GündemKırşehir'de fıkra gibi olay! Oteli mühürlendi, yazı şaşırttı
Sonraki Haber Yükleniyor...