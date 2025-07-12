Berat Albayrak'ın son hali! Aylar sonra ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olan ve 2015'ten 2018'e kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve 2018'den 2020'ye kadar Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Berat Albayrak uzun süredir gözükmüyordu. Berat Albayrak aylar sonra Yiğit Bulut'un cenaze töreninde ortaya çıktı.

2015'ten 2018'e kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve 2018'den 2020'ye kadar Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Berat Albayrak sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmişti. Uzun süredir ortalıkta gözükmeyen Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un cenazesinde ortaya çıktı.

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"ÇOK ÖNEMLİ" SEMİNERİNDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Albayrak son olarak kurucusu olduğu NUN Eğitim ve Kültür Vakfı’na bağlı Enstitü Sosyal düşünce kuruluşunda “Burası Neden Çok Önemli?” başlıklı bir seminerde görüntülenmişti.

BERAT ALBAYRAK YİĞİT BULUT'UN CENAZESİNE KATILDI

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi gazeteci-yazar Yiğit Bulut, son yolculuğuna uğurlandı. 53 yaşında vefat eden Bulut için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı.

Berat Albayrak, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Avrupa Birliği Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan ile İstanbul Valisi Davut Gül ile cenazede saf tuttu.