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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut son yolculuğuna uğurlandı
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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi gazeteci-yazar Yiğit Bulut için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Bulut'un ailesi, yakınları ve aralarında Binali Yıldırım, Süleyman Soylu, Bilal Erdoğan ve Berat Albayrak'ın da bulunduğu birçok siyasi isim katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Bulut'un naaşı Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi gazeteci-yazar Yiğit Bulut, son yolculuğuna uğurlandı.

53 yaşında vefat eden Bulut için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Camide, Bulut'un eşi Burcu Bulut, babası Mustafa Bulut ve annesi Nursel Bulut taziyeleri kabul etti.

Yiğit Bulut’un babası Mustafa Bulut (ortada)
Yiğit Bulut’un babası Mustafa Bulut (ortada)

Törene katılan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, dün sabah acı haberi aldıklarını ve Bulut'un kederli ailesine başsağlığı dileklerini ilettiğini söyledi. Özdemir, Bulut'un vatan sevdasının çok yüksek olduğunu vurgulayarak, "Bu duygusunu her daim en üst ölçekte hissettiren ve gerçekten ülkemiz için önemli çalışmaları fedakarca yaptığını bizzat bildiğimiz, şahit olduğumuz bir vatan evladıydı. Hepimiz üzgünüz. Genç bir yaşta amansız bir hastalığa yakalanarak hayatını kaybetti. Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun." dedi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak (sol 2), AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir (sol 3) ile ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu (sol 4)
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak (sol 2), AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir (sol 3) ile ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu (sol 4)

Sevenleri, Yiğit Bulut'un tabutunun başında dua etti. Bulut'un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut son yolculuğuna uğurlandı - 3. Resim

CENAZE TÖRENİNE ÇOK SAYIDA SİYASİ İSİM KATILDI

Cenaze törenine, İstanbul Valisi Davut Gül, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucusu Berat Albayrak, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Büyükelçi Egemen Bağış da katıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım (solda), Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan (ortada) ile İstanbul Valisi Davut Gül (sağda)
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım (solda), Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan (ortada) ile İstanbul Valisi Davut Gül (sağda)
Kaynak: Anadolu Ajansı

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