Acı haberi Süleyman Soylu duyurdu! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, bir süredir kanser tedavisi gören 53 yaşındaki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yiğit Bulut'a geçtiğimiz aylarda kanser teşhisi konmuş, İstanbul'da özel bir hastanede tedavi görürken son haftalarda da durumu ağırlaşmıştı.

ERDOĞAN DURUMUNU YAKINDAN TAKİP EDİYORDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Temmuz'da Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Bulut'un tedavi gördüğü hastaneye bir ziyaret gerçekleştirmişti.

ACI HABERİ SOYLU DUYURDU

Bir süredir tedavi gören Bulut'tan acı haber geldi. AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Bulut'un hayatını kaybettiğini açıkladı. Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda Bulut için başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarımızdan, Ekonomi Politikaları Kurulu üyemiz, değerli mesai arkadaşım Yiğit Bulut’un vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Yiğit Bey’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

ÖMER ÇELİK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden Bulut için başsağlığı mesajı paylaştı. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut’a Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz."

YİĞİT BULUT KİMDİR?

1972 yılında Keşan'da doğan Yiğit Bulut, Galatasaray Lisesi'nin ardından Bilkent Üniversitesi bankacılık ve finans bölümünden mezun oldu. Sorbonne Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Bulut'un babası Mustafa Bulut, 1977 yılında Adalet Partisi'nden milletvekili seçildi.

Yiğit Bulut, Kanal 6, Kanal E, CNN Türk'te ekonomi yorumculuğu ve Radikal, Vatan ve Referans gazetelerinde ekonomi ve maliye konularında köşe yazarlığı yaptı. Parametre ve Finans Analiz programlarının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Doğuş Üniversitesi'nde de bir dönem öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Son olarak 2009'da getirildiği Habertürk TV genel yayın yönetmenliği görevine, 3 Ocak 2012 tarihinde Ciner Medya Grubu tarafından son verildi. Bununla birlikte Gazete Habertürk'teki köşesinden yayınladığı yazıları da sona ermiş oldu. Bir süre sonra Star Medya Grubu ile anlaştı ve 24 kanalının genel yayın yönetmenliğine getirildi. Ayrıca Star gazetesinde yazmaya başladı. 2009'da Habertürk TV'de başlattığı Sansürsüz adlı tartışma programını, 24 TV'de sundu. 2013 yılının temmuz ayında başbakanlık başdanışmanı olarak atandı. 30 Ağustos 2014'te ise yeni bir kararname ile cumhurbaşkanlığı ekonomiden sorumlu başdanışmanlığına atandı.