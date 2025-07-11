Yiğit Bulut cenazesi ne zaman, nereden kaldırılacak? Cenaze töreni detayları merak ediliyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, kanser tedavisi gördüğü hastanede 53 yaşında hayatını kaybetti. Bulut'un cenaze töreni detayları merak ediliyor.

Medya ve siyasetin tanınan simalarından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, 11 Temmuz 2025’te kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Yiğit Bulut'un cenazesi ne zaman, nereden kaldırılacak, cenaze töreni detayları merak ediliyor.

YİĞİT BULUT CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Yiğit Bulut'un vefat haberini eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bulut'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yiğit Bulut Cenaze töreni hakkında henüz resmi kaynaklardan bir açıklama gelmedi.

Ancan eski eşi Şule Zeybek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cenaze namazının 12 Temmuz Cumartesi İkindi namazı'nda Altunizade'deki İlahiyat Cami'den kılınacağı bilgisini paylaştı.

Cenaze töreni saati ve detayları resmi açıklamalar gelince güncellenecektir.

YİĞİT BULUT CENAZESİ NEREDEN KALDIRILACAK?

Yiğit Bulut'un 2000 yılında evlendiği ve 2010 yılında anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi Şule Zeybek sosyal medya hesabından cenaze ile ilgili paylaşım yaptı. Resmi olarak henüz bir açıklama gelmese de Şule Zeybek'in açıklamasına göre, 12 Temmuz Cumartesi günü ikindi namazında Altunizade'de bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden cenazenin kaldırılacak.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un cenaze törenine dair detaylar resmi makamlar tarafından paylaşılınca haberimiz güncellenecektir.