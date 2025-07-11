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Yiğit Bulut neden öldü, hastalığı neydi? Hayatını kaybettiği öğrenildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yiğit Bulut neden öldü, hastalığı neydi? Hayatını kaybettiği öğrenildi
Cumhurbaşkanı, Ekonomi, Sağlık, Ölüm, Haber
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde sağlık durumu hakkında açıklamalar yapılan ve kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Yiğit Bulut'un hayatını kaybettiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yiğit Bulut neden öldü, hastalığı neydi araştırılıyor. 

YİĞİT BULUT NEDEN ÖLDÜ?

Geçtiğimiz aylarda kanser teşhisi konan Yiğit Bulut, İstanbul'da özel bir hastanede tedavi görüyordu. Son haftalarda durumunun ağırlaştığı öğrenilen Bulut'un hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu duyurdu. 

Yiğit Bulut neden öldü, hastalığı neydi? Hayatını kaybettiği öğrenildi - 1. Resim

YİĞİT BULUT HASTALIĞI NEYDİ?

Yiğit Bulut, son günlerde sağlık durumuyla ilgili gündeme geliyordu. Gazeteci Cem Küçük, Yiğit Bulut’un amansız bir hastalıkla mücadele ettiğini belirtirken hastalığının türüne dair resmi bir açıklama yapılmamıştı. Bulut'un kanser olduğu ve son günlerde durumunun ağırlaştığı biliniyordu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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