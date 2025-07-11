Yiğit Bulut neden öldü, hastalığı neydi? Hayatını kaybettiği öğrenildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Temmuz 2025 10:31 - Güncelleme: 11 Temmuz 2025 10:32 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı, Ekonomi, Sağlık, Ölüm, Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde sağlık durumu hakkında açıklamalar yapılan ve kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Yiğit Bulut'un hayatını kaybettiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yiğit Bulut neden öldü, hastalığı neydi araştırılıyor. YİĞİT BULUT NEDEN ÖLDÜ? Geçtiğimiz aylarda kanser teşhisi konan Yiğit Bulut, İstanbul'da özel bir hastanede tedavi görüyordu. Son haftalarda durumunun ağırlaştığı öğrenilen Bulut'un hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu duyurdu. YİĞİT BULUT HASTALIĞI NEYDİ? Yiğit Bulut, son günlerde sağlık durumuyla ilgili gündeme geliyordu. Gazeteci Cem Küçük, Yiğit Bulut’un amansız bir hastalıkla mücadele ettiğini belirtirken hastalığının türüne dair resmi bir açıklama yapılmamıştı. Bulut'un kanser olduğu ve son günlerde durumunun ağırlaştığı biliniyordu. İlgili Haber Acı haberi Süleyman Soylu duyurdu! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan