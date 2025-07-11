Şule Zeybek kimdir? Yiğit Bulut'un eski eşi

Haber spikeri ve sunucularından Şule Zeybek, eski eşi Yiğit Bulut'un vefatıyla tekrar gündeme geldi. Şule Zeybek'in kariyeri, özel hayatı ve ailesi merak konusu oldu.

Kanal D'de uzun yıllar spiker ve sunuculuk yapan Şule Zeybek, eski eşi Yiğit Bulut'un hayatını kaybetmesiyle gündeme geldi. Şule Zeybek kimdir, kaç yaşında merak ediliyor.

YİĞİT BULUT'UN ESKİ EŞİ KİM?

Şule Zeybek, 2000 yılında gazeteci ve ekonomi yorumcusu Yiğit Bulut ile evlendi. bu evlilik 2010 yılında anlaşmalı olarak sona erdi. Çiftin 2007 yılında oğulları doğdu.

ŞULE ZEYBEK KİMDİR?

Spiker ve sunucu olan Şule Zeybek, Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in kızıdır. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Mezun olduktan bir süre sonra metin yazarlığı yaptı.

Ardından Kanal D'de önce muhabir olarak çalışmaya başladı. Aldığı eğitimler sonrası önce radyo programlarıyla, ardından gece ve öğle haberleriyle izleyici karşısına çıktı.

2 Şubat 2000'de Yiğit Bulut ile evlendi. 2010 yılında boşandı. Bu evlilikten bir oğlu bulunuyor.

2016'da Ben bilmem Eşim Bilir yarışmasının sunuculuğuna getirildi. 2017'de Kanal D'de Renkli Sayfalar magazin programı sunuculuğunu Lerzan Mutlu ile yapmaya başladı.

Aynı yıl “Şule ile Vitrindekiler” adlı programı hayata geçirdi. Bu program, 9 Aralık 2018’e kadar devam etti