Yiğit Bulut'un çocuğu var mı, evli mi?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut 53 yaşında hayatını kaybetti. 12 Temmuz Cumartesi günü Altunizade Marmara İlahiyat Camii'nde cenaze namazı kılınarak Karacaahmet Mezarlığına defnedilecek Yiğit Bulut'un çocuğu var mı ve evli olup olmadığı merak ediliyor.

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yiğit Bulut, 53 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze programı detayları açıklanırken Yiğit Bulut çocuğu var mı, evli mi merak ediliyor.

YİĞİT BULUT ÇOCUĞU VAR MI?

2000 yılında sunucu ve spiker olan Şule Zeybek ile evlenen Yiğit Bulut, 2010 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. 2007 yılında, çiftin bu evlilikten Ahmet Yiğit isminde bir çocukları oldu. Yiğit Bulut'un bir çocuğu vardır.

YİĞİT BULUT EVLİ Mİ?

Yiğit Bulut, 2025 yılı itibarıyla evli değildir. 2000 yılında Şule Zeybek ile evlenen Yiğit Bulut, 2010 yılında boşandı. Ardından 2012 yılında Burcu Bulut ile evlenmiş ancak bu evlilik sadece 9 ay sürmüştü.

YİĞİT BULUT BİYOGRAFİSİ

1972 yılında doğan Yiğit Bulut, Galatasaray Lisesi ve Bilkent Üniversitesi bankacılık ve finans bölümü mezunudur. Sorbonne Üniversitesi yüksek lisans yapmıştır. 2009-2012 yılları arasında Habertürk TV'de genel yayın yönetmenliği yaptı. Temmuz 2013'te Başbakanlık Başdanışmanlığına atandı.

30 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına getirildi. 9 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine atandı.

11 Temmuz 2025'te kanser tedavisi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.