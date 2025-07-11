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Şule Zeybek'ten dikkat çeken Yiğit Bulut paylaşımı! O sözleri kime söyledi? "İnsan müsveddelerine inat.."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şule Zeybek&#039;ten dikkat çeken Yiğit Bulut paylaşımı! O sözleri kime söyledi? &quot;İnsan müsveddelerine inat..&quot;
Yiğit Bulut, Kanser, Şule Zeybek, Cenaze, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, kanser tedavisi gördüğü hastanede 53 yaşında hayatını kaybetti. Bulut'un eski eşi Şule Zeybek, cenaze törenine ilişkin detayları paylaştı. Zeybek'in paylaşımlarındaki "İnsan müsveddeleri" ifadesi ise dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, kanser tedavisi gördüğü hastanede 53 yaşında hayatını kaybetti. 

Bulut'un eski eşi Şule Zeybek, cenaze programı ile ilgili detayları açıkladı. Tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybeden Bulut, Üsküdar'da bulunan Altunizade Camii'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.

Şule Zeybek'ten dikkat çeken Yiğit Bulut paylaşımı! O sözleri kime söyledi?

ŞULE ZEYBEK'TEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Yiğit Bulut'un 2000 yılında evlendiği ve 2010 yılında ayrıldığı eski eşi Şule Zeybek, sosyal medya hesabından Bulut'un vefatıyla ilgili bir dizi paylaşım yaptı.

Paylaşımlarına, "Canım oğullarımın babası, hakkım helal" ifadeleriyle başlayan Zeybek'in, bu paylaşımların hemen ardından kullandığı ifadeler dikkat çeken detay oldu.

Şule Zeybek'ten dikkat çeken Yiğit Bulut paylaşımı! O sözleri kime söyledi?

"İNSAN MÜSVETTELERİNE İNAT"

Zeybek, paylaşımlarında "İnsan müsveddelerine inat, acı çekmeden, sevdiklerinin kollarında huzur içinde verdin son nefesini" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, Şule Zeybek'in "İnsan müsveddelerine inat" cümlesinde, kime gönderme yapıldığını merak etti. Zeybek veya yakınlarından, bu konuya ilişkin başka açıklama gelmedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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