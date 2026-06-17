T.C. İSTANBUL 46. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

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DOSYA NO : 2025/83 Esas

KARAR NO : 2025/783

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/12/2025 tarihli ilamı ile İlhan DEMİR hakkında Hırsızlık suçundan Beraat, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan HAGB, Yaralama suçundan HAGB, Levent BİŞKİN hakkında Yaralama suçundan HAGB kararı verildiği, Müştekiler olan Bakhodır ve Gulchekhra oğlu, 1995 doğumlu, TEMURBEK AKHMEDOV ve Kadam ve Nıgora oğlu, 06/01/1995 Özbekistan doğumlu AZIMBOY SADULLAEV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 15.06.2026