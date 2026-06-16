Rekabet Kurumu, otomotiv lastiği sektöründe faaliyet gösteren üretici ve dağıtıcılara toplam 3 milyar 633 milyon lira idari para cezası kesti. En yüksek ceza 1 milyar 19 milyon lira ile Brisa'ya verildi. İşte ceza kesilen firmalar...

Rekabet Kurumu, otomotiv lastiği sektöründe faaliyet gösteren üretici ve dağıtıcılara yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Fiyatlarda uyumlu hareket edilmesi, bayilere rekabete aykırı kısıtlamalar getirilmesi ve iş gücü piyasasına yönelik bazı uygulamalar nedeniyle şirketlere toplam 3 milyar 633 milyon lira idari para cezası verildi.

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EN YÜKSEK CEZA 1 MİLYAR LİRA

Soruşturma kapsamında en yüksek ceza 1 milyar 19 milyon lira ile Brisa’ya kesildi. Brisa’yı 672 milyon lira ile Goodyear ve yaklaşık 397 milyon lira ile Continental takip etti. Yerli lastik üreticisi Petlas da yaklaşık 397 milyon lira idari para cezasına çarptırıldı.

Listede ayrıca Hankook’a 361 milyon lira, Pirelli’ye 292 milyon lira, Prometeon’a 206 milyon lira ve Michelin’e 185 milyon lira ceza uygulanması kararlaştırıldı.

EN YÜKSEK CEZALARDAN BİRİ

Rekabet Kurumu'nun incelemesinde şirketlerin fiyatlama politikalarında uyumlu eylemlerde bulunduğu, bazı bayilik uygulamalarında rekabeti sınırlayıcı davranışlar sergilendiği ve iş gücü piyasasına yönelik rekabet kurallarına aykırı uygulamaların tespit edildiği belirtildi.

Toplamda 3 milyar 633 milyon lirayı bulan ceza tutarı, son dönemde Rekabet Kurumu tarafından verilen en yüksek sektör cezalarından biri olarak kayıtlara geçti.

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