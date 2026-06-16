ABD ile İran savaşından gelen 'anlaşma' haberleri, petrol fiyatlarının 83 dolar seviyesine kadar gerilemesine neden oldu. Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Bugün indirim gelen motorine bu gece yarısı bir indirim daha geliyor. İşte detaylar...

ABD ile İran'ın anlaşma haberi piyasalarda 'bayram havası' oluşturdu. Orta Doğu'daki ateşin sönmesiyle brent petrolün varil fiyatında sert bir düşüş yaşandı. Petrol fiyatının 83 dolara kadar gerilemesi akaryakıta indirim üstüne indirim olarak yansıdı.

MOTORİNE BUGÜN İNDİRİM GELMİŞTİ

Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası bugünden geçerli olmak üzere motorine 4 lira 88 kuruş indirim hesaplanmıştı. Ancak eşel mobil sistem gereği indirim pompaya 1 lira 22 kuruş olarak yansıdı.

ABD ile İran anlaştı, petrol ucuzladı! Akaryakıta indirim üstüne indirim....

MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA

Bugünkü indirimin ardından motorine bir indirim daha göründü. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 17 Haziran'dan geçerli olmak üzere motorine 1 lira 66 kuruş indirim gelecek. Eşel mobil sistem gereği indirim pompaya 42 kuruş olarak yansıyacak.

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MOTORİN KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından İstanbul'da motorinin litresi 64 lira seviyelerine gerileyecek.

16 Haziran itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 63.08 65.24 31.99 İstanbul Anadolu 62.93 65.09 31.39 Ankara 64.05 66.35 31.97 İzmir 64.32 66.64 31.79

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.