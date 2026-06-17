T.C. İSTANBUL 46. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

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DOSYA NO: 2024/1255 Esas

KARAR NO: 2025/704

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/11/2025 tarihli ilamı ile TCK'nun 142/2-b maddesi gereğince 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılan Suad Al HASAN ile ilgili ilamın Razzaq ve Fatehıya kızı, 1977 doğumlu, Asmaa Razzaq SALMAN NAJJAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz ilamı müştekiye tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 15.06.2026