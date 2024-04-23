Ahmet Çakar'dan zehir zemberek sözler: "Fenerbahçe'nin şampiyonluğu gasp edilmiştir"

Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı ve şampiyonluk yarışında yara aldığı Sivasspor karşılaşması sonrası maçı değerlendiren yorum Ahmet Çakar'dan flaş sözler. İşte haberin detayları

Süper Lig'de 33.hafta maçında Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'ın puan farkını 4'e çıkardığı haftayı değerlendiren yorum Ahmet Çakar, zehir zemberek ifadeler kullandı.

Maçta verilen penaltı kararını yanlış bulduğunu söyleyen Çakar "Verilen penaltı kesinlikle yanlış. Sivassporlu oyuncu Djiku'nun temasını hissedip kendini yere ve Livakovic'in üzerine bırakıp penaltı alıyor. Anti-Fenerbahçe lobisi bu gece Fenerbahçe'yi katletmiştir."

Fenerbahçe Teknik Direktör İsmail Kartal'ın, ruhen dağıldığını söyleyen Çakar sözlerine şöyle devam etti:

"Maç sonu 'Tüm maçlarımızı kazanırsak şampiyonuz' dedi. Birkaç defa baktım, dinledim de hakikaten bunu söylemiş. Galatasaray'ın da puan kaybetmesi gerekiyor. Sen iyi misin?"

"FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUĞU GASP EDİLMİŞTİR"

Sarı-lacivertlilerin Sivasspor karşısında kazanmayı hak edecek bir oyun oynamadığını da belirten Çakar, bir anti-Fenerbahçe lobisi olduğunu da savunarak şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe'nin şampiyonluğu dün gece gasp edilmiştir. Son dakikada uydurma, hatalı ve taraflı bir penaltıyla yarış dışına itilmiştir. Bana hiç kimse ama hiç kimse son dakikada verilen penaltının penaltı olduğunu anlatamaz. Adam topa vuruyor, her ne kadar Livakovic'in sağ ayağı, Sivassporlu oyuncunun ayağına temas etse bile bu temastan önce Sivassporlu oyuncu, kendini kalecinin önüne doğru yere bırakıyor. Hakem önce devam ettiriyor, dakikalarca VAR hakemi inceliyor, en sonunda hakemi kenara davet ediyor ve penaltı verdiriyor. Bir defa VAR daveti yanlış. Çünkü penaltı filan değil. Ayrıca yaşananlar çok acı. Hakem de penaltıyı verirken aslında bunun penaltı olmadığını çok iyi biliyor. Yıllardır söylüyoruz, Türkiye'de anti Fenerbahçe lobisi var. Hakem yerli de olsa yabancı da olsa, VAR hakemi nereden olursa olsun sonuçta parçalanan, gasp edilen Fenerbahçe oluyor."