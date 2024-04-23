Ahmet Çakar'dan zehir zemberek sözler: "Fenerbahçe'nin şampiyonluğu gasp edilmiştir"
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Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı ve şampiyonluk yarışında yara aldığı Sivasspor karşılaşması sonrası maçı değerlendiren yorum Ahmet Çakar'dan flaş sözler. İşte haberin detayları
Süper Lig'de 33.hafta maçında Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'ın puan farkını 4'e çıkardığı haftayı değerlendiren yorum Ahmet Çakar, zehir zemberek ifadeler kullandı.
Maçta verilen penaltı kararını yanlış bulduğunu söyleyen Çakar "Verilen penaltı kesinlikle yanlış. Sivassporlu oyuncu Djiku'nun temasını hissedip kendini yere ve Livakovic'in üzerine bırakıp penaltı alıyor. Anti-Fenerbahçe lobisi bu gece Fenerbahçe'yi katletmiştir."
Fenerbahçe Teknik Direktör İsmail Kartal'ın, ruhen dağıldığını söyleyen Çakar sözlerine şöyle devam etti:
"Maç sonu 'Tüm maçlarımızı kazanırsak şampiyonuz' dedi. Birkaç defa baktım, dinledim de hakikaten bunu söylemiş. Galatasaray'ın da puan kaybetmesi gerekiyor. Sen iyi misin?"
"FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUĞU GASP EDİLMİŞTİR"
Sarı-lacivertlilerin Sivasspor karşısında kazanmayı hak edecek bir oyun oynamadığını da belirten Çakar, bir anti-Fenerbahçe lobisi olduğunu da savunarak şu ifadeleri kullandı: