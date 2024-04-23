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Fenerbahçe'nin kaybı sonrası şampiyonluk hesapları sil baştan! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları, puan durumu

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Fenerbahçe&#039;nin kaybı sonrası şampiyonluk hesapları sil baştan! Galatasaray ve Fenerbahçe&#039;nin kalan maçları, puan durumu

Spor Haberleri

Süper Lig'de şampiyonluk için son viraja girilirken, Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısındaki puan kaybı şampiyonluk hesaplarını tepeden tırnağa değiştirdi. Gözler bir yandan da Türk futbolunun iki çınarının RAMS Park'ta karşı karşıya geleceği karşılaşmada. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları, son puan durumu ve şampiyonluk için yeni ihtimaller.

Süper Lig'de 33.hafta karşılaşmasında Sivasspor deplasmanında Fenerbahçe puan kaybetti ve ağır bir yara aldı. Galatasaray ile bir şampiyonluk yarışı veren sarı-lacivertlilerde bu kayıp canları epey sıkarken, şampiyonluk hesapları baştan yapılmaya başlandı. 

Galatasaray 90 puanla ligde zirvede yer alırken en yakın takipçisi olan Fenerbahçe 86 puanla takibi sürdürüyor. İki takım arasındaki puan farkı sadece 4. 

Fenerbahçe'nin kaybı sonrası şampiyonluk hesapları sil baştan! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları, puan durumu - 1. Resim

Ligin bitimine 5 hafta kaldı. 37.hafta maçında ise Galatasaray RAMS Park'ta, Fenerbahçe'yi konuk edecek ve belki de şampiyonluk düğümü bu derbide çözülecek. İki takımın geriye kalan haftalardaki fikstürü ise şu şekilde:

GALATASARAY

Adana Demirspor (D), Sivasspor, Fatih Karagümrük (D), Fenerbahçe, Konyaspor (D)

FENERBAHÇE

Beşiktaş, Konyaspor, Kayserispor, Galatasaray, İstanbulspor

Fenerbahçe'nin kaybı sonrası şampiyonluk hesapları sil baştan! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları, puan durumu - 2. Resim

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ

Fenerbahçe; Sarı-lacivertli takım Sivasspor deplasmanındaki puan kaybıyla büyük bir şok yaşadı. Fenerbahçe'nin şampiyonluk için Galatasaray'ın puan kaybetmesini beklemesi gerekiyor. Ayrıca RAMS Park'taki derbide sarı-kırmızılı takımı yenmesi gerekiyor. 

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi de dahil tüm maçları kazandığı, Galatasaray'ın Adana Demirspor, Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Konyaspor maçlarının birinde puan kaybetmesi senaryosunda sarı-lacivertliler şampiyonluğa ulaşacak.

Galatasaray; Adana Demirspor, Sivasspor, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe maçlarını kazandı takdirde direkt şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe ile oynanacak olan derbiye kadar 3 maçta 3 beraberlik alsa bile Fenerbahçe ve son hafta Konyaspor maçlarında galip gelmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

 

Düzenleyen:  - Spor
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