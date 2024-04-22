Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 4 puan fark var! Son 5 hafta kaldı
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Galatasaray ligde son 5 haftaya lider olarak giriyor. Fenerbahçe 2. sırada adım adım Galatasaray'ı takip ediyor. Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala iki takım da şampiyon olmak için kıyasıya mücadele ediyor. Peki, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kaç puan var? İşte Fenerbahçe Galatasaray arasındaki puan farkı!
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında kaç puan fark var? Lider Galatasaray son 5 haftaya girerken konumunu korurken Fenerbahçe ise Sivasspor maçında yaşadığı puan kaybı ile şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı. Peki, GS FB puan farkı kaç oldu? İşte iki takım arasında puan farkı...
GALATASARAY İLE FENERBAHÇE ARASINDA KAÇ PUAN VAR?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 4 puan fark var.
Ligin bitimin son 5 hafta kala Galatasaray 90 puan ile 1. sırada yer alırken, Fenerbahçe 86 puanla 2. sırada yer alıyor.
GALATASARAY İLE FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI
Galatasaray’ın kalan maçları
- Hafta: Adana Demirspor - Galatasaray
- Hafta: Galatasaray - Sivasspor
- Hafta: Fatih Karagümrük - Galatasaray
- Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
- Hafta: Konyaspor - Galatasaray
Fenerbahçe’nin kalan maçları
- Hafta: Fenerbahçe – Beşiktaş
- Hafta: Konyaspor – Fenerbahçe
- Hafta: Fenerbahçe – Kayserispor
- Hafta: Galatasaray – Fenerbahçe
- Hafta: Fenerbahçe – İstanbulspor
Kaynak: Türkiye Gazetesi