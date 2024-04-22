Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 4 puan fark var! Son 5 hafta kaldı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Nisan 2024 22:57 - Güncelleme: 22 Nisan 2024 23:00 - Güncelleme:

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Galatasaray ligde son 5 haftaya lider olarak giriyor. Fenerbahçe 2. sırada adım adım Galatasaray'ı takip ediyor. Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala iki takım da şampiyon olmak için kıyasıya mücadele ediyor. Peki, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kaç puan var? İşte Fenerbahçe Galatasaray arasındaki puan farkı!