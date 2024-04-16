Fenerbahçe’nin kalan maçları! (2024) Süper Lig’de Fenerbahçe’nin bu sezonki kalan deplasman ve derbi maçları belli oldu

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig’in son haftalarına girerken şampiyonluk iddiasını korumaya devam ediyor. Fenerbahçe’nin 6 Süper Lig maçı kaldı. Fenerbahçe ligin sonuna kadar 3 deplasman maçına çıkacak. Peki Fenerbahçe’nin kalan maçları kimlerle? İşte Fenerbahçe’nin kalan maçları ve maç programı!

Fenerbahçe’nin kalan maçları! Süper Lig’de şampiyonluğun favori takımlarından biri olan Fenerbahçe’de son 6 haftanın maç programı belli oldu. Kıyasıya mücadelelerin oynandığı son haftalarda Fenerbahçe’yi zorlu maçlar bekliyor.

FENERBAHÇE’NİN KALAN MAÇLARI 2024

Fenerbahçe’nin kalan 6 Süper Lig maçı şöyledir:

Hafta: Sivasspor – Fenerbahçe Hafta: Fenerbahçe – Beşiktaş Hafta: Konyaspor – Fenerbahçe Hafta: Fenerbahçe – Kayserispor Hafta: Galatasaray – Fenerbahçe Hafta: Fenerbahçe – İstanbulspor

FENERBAHÇE’NİN KALAN SÜPER LİG MAÇLARININ TARİHLERİ

Sivasspor – Fenerbahçe: 22 Nisan 2024 / 20:00

Fenerbahçe – Beşiktaş: 8 Nisan 2024

Konyaspor – Fenerbahçe: 5 Mayıs 2024

Fenerbahçe – Kayserispor: 12 Mayıs 2024

Galatasaray – Fenerbahçe: 19 Mayıs 2024

Fenerbahçe – İstanbulspor: 26 Mayıs 2024

FENERBAHÇE’NİN KİMLERLE MAÇI KALDI?

Fenerbahçe Süper Lig’in 33. Haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertliler 34. Hafta kendi evinde ezeli rakibi Beşiktaş’ı ağırlayacak. Derbinin ardından 35. Hafta Fenerbahçe Konyaspor deplasmanına çıkacak. 36. Hafta ise Fenerbahçe kendi evinde Kayserispor’u konuk edecek. Taraftarların merakla beklediği kritik Galatasaray Fenerbahçe derbisi ise 37. Hafta oynanacak. Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanına çıkacak. Süper Lig’de son hafta ise Fenerbahçe kendi evinde İstanbulspor’u konuk edecek.