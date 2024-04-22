Süper Lig'in bitmesi 5 hafta kaldı! 19 Mayıs 2024'te sona erecek

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Nisan 2024 20:36 - Güncelleme: 22 Nisan 2024 20:38 - Güncelleme:

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Trendyol Süper Lig'de son haftalara girdik. Ligin hem üst sıralarında hem de alt sıralarında kıyasıya rekabet, her hafta oynanan heyecan dolu karşılaşmalar eşliğinde yaşanıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk için yarışırken, ligin alt sıralarındaki takımlar ise ligde kalma mücadelesi veriyor. Peki, Süper Lig'in bitmesine kaç hafta kaldı? İşte 2023-2024 sezonu Süper Lig'in bitmesin kalan hafta sayısı!