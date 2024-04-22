Süper Lig'in bitmesi 5 hafta kaldı! 19 Mayıs 2024'te sona erecek
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Trendyol Süper Lig'de son haftalara girdik. Ligin hem üst sıralarında hem de alt sıralarında kıyasıya rekabet, her hafta oynanan heyecan dolu karşılaşmalar eşliğinde yaşanıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk için yarışırken, ligin alt sıralarındaki takımlar ise ligde kalma mücadelesi veriyor. Peki, Süper Lig'in bitmesine kaç hafta kaldı? İşte 2023-2024 sezonu Süper Lig'in bitmesin kalan hafta sayısı!
Ligin bitmesine kaç hafta kaldı 2024? Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu karşılaşmalar ligin son haftaları itibari ile heyecan katsayısı iki kat artmış şekilde devam ediyor.
LİGİN BİTMESİNE KAÇ HAFTA VAR 2024?
Trendyol Süper Lig'in bitmesi 5 hafta kaldı. 2023-24 sezonu Süper Lig maçları 19 Mayıs 2024 günü oynanacak son hafta maçları ile sona erecek.
Süper Lig'de sondan 5. hafta yani 34. hafta maç programı şöyledir:
YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş. - YILPORT SAMSUNSPOR
EMS YAPI SİVASSPOR - TÜMOSAN KONYASPOR
ATAKAŞ HATAYSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. - MONDİHOME KAYSERİSPOR
CORENDON ALANYASPOR - İSTANBULSPOR A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - BITEXEN ANTALYASPOR
Kaynak: Türkiye Gazetesi