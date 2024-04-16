Galatasaray’ın kalan maçları! (2024) Süper Lig’de Galatasaray’ın bu sezonki kalan deplasman ve derbi maçları belli oldu

Galatasaray Süper Lig’de kalan son 6 haftaya lider girdi. Şampiyonluk ipini göğüslemek için Süper Lig’de kalan maçlarının tamamını kazanmayı hedefleyen Galatasaray’ın kalan lig maçları merak ediliyor. İşte Galatasaray’ın kalan maçları!

Galatasaray’ın kalan maçları! Lider Galatasaray ligin son haftalarında zorlu takımlar ile mücadele edecek. İşte Galatasaray’ın kalan Süper Lig maçları!

GALATASARAY’IN KALAN MAÇLARI 2024

Galatasaray Süper Lig’in 33. Haftasında evinde Pendikspor’u ağırlayacak. 21 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak. Galatasaray’ın 34. Haftadaki rakibi ise Adana Demirspor. Sarı-kırmızılılar 34. Hafta Adana deplasmanına çıkacak. Galatasaray 35. Hafta kendi evinde Sivasspor’u ağırlayacak, 36. Hafta ise Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Galatasaray 37. Hafta ise ezeli rakibi Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Derbi sonrası Süper Lig’in son haftasında ise Galatasaray, Konyaspor deplasmanına çıkarak Süper Lig maçlarını tamamlayacak.

GALATASARAY’IN KİMLERLE MAÇI KALDI?

Galatasaray’ın kalan 6 Süper Lig maçı şöyledir:

Hafta: Galatasaray - Pendikspor Hafta: Adana Demirspor - Galatasaray Hafta: Galatasaray - Sivasspor Hafta: Fatih Karagümrük - Galatasaray Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe Hafta: Konyaspor - Galatasaray

GALATASARAY’IN KALAN SÜPER LİG MAÇLARININ TARİHLERİ

Galatasaray - Pendikspor: 21 Nisan 2024 / 19:00

Adana Demirspor - Galatasaray: 28 Nisan 2024

Galatasaray - Sivasspor: 5 Mayıs 2024

Fatih Karagümrük - Galatasaray: 12 Mayıs 2024

Galatasaray - Fenerbahçe: 19 Mayıs 2024

Konyaspor - Galatasaray: 26 Mayıs 2024