Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'ye ağır darbe! Galatasaray ile puan farkı 4 oldu

Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Sivasspor karşılaştı. Taraftarlar nefes kesen mücadelede beraberliğe razı oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin gollerini Manaj ve Koita atarken, Fenerbahçe'nin gollerini İrfan Can Kahveci ve Fred kaydetti.

Şampiyonluk yarışında ağır yara alan Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

13' Uğur Çiftçi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, topu Manaj ağlara gönderdi. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

34' İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan verdiği pasta Dzeko, kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Dzeko'nun vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı ayaklarıyla kurtardı.

41' İbrahim Akdağ'ın pasında topla buluşan Koita'nın ceza alanı dışından sert vuruşunda, kaleci Livakovic topu kornere çeldi.

42' Uğur Çiftçi'nin sol kanattan sert vuruşunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kale direğinin üzerinden kornere gönderdi.

45+2' Ceza sahası dışında topla buluşan Fred'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından ağlara gitti.

58' Kendi yarı sahasında topu kazanan Koita, Menig ile yaptığı verkaç sonrası 30 metre topu sürdü ve ceza sahasında karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

71'Fred savunma arkasına hareketlenen Cengiz'e uzun pasını göndermek istedi fakat savunma araya girdi ve topu taca uzaklaştırdı.

81' Ferdi'nin pasında sol kanatta topla buluşan İsmail çalımını attı ve ortasını açtı. Penaltı noktasında boş kalan İrfan Can topu gelişine ve düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.

90+4 Penaltıda topun başına geçen Manaj kendi sağına sakin ve düzgün bir vuruş yaptı ve topla kaleciyi farklı köşelere göndererek skoru eşitledi.