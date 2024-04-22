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Real Madridli futbolcular Türk halayı çekti! Arda Güler takım arkadaşlarına mangal partisi verdi

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Real Madridli futbolcular Türk halayı çekti! Arda Güler takım arkadaşlarına mangal partisi verdi

Spor Haberleri

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen Arda Güler, ailesinin de yer aldığı mangal partisinde halay çekti. Takım arkadaşlarından Valverde ve Diaz da halaya kalkan isimler oldu.

 Dün akşam oynanan El Clasico'da Barcelona'yı 3-2 deviren Real Madridli futbolcular, Arda Güler'in evinde mangal partisi yaptı.

İstanbul'dan ünlü bir şefi konuk eden Güler, takım arkadaşlarıyla eğlendi.

Real Madridli futbolcular Türk halayı çekti! Arda Güler takım arkadaşlarına mangal partisi verdi - 1. Resim

Arda Güler ve ailesinin de yer aldığı etkinlikte halay çekildi.

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Brahim Diaz ve Federico Valverde, halay çeken isimler arasında bulundu.

Sosyal medya hesabından o anları paylaşan Arda Güler'in videosu yoğun etkileşim aldı.

REAL MADRİD OYUNCULARI HALAY ÇEKTİ

Düzenleyen:  - Spor
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