Real Madridli futbolcular Türk halayı çekti! Arda Güler takım arkadaşlarına mangal partisi verdi

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 22 Nisan 2024 19:08 - Güncelleme: 22 Nisan 2024 19:16 - Güncelleme:

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İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen Arda Güler, ailesinin de yer aldığı mangal partisinde halay çekti. Takım arkadaşlarından Valverde ve Diaz da halaya kalkan isimler oldu.