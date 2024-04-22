Fenerbahçe’de yeni dönem başlıyor! Ali Koç adaylık kararını verdi

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un sezon sonunda yapılacak başkanlık seçimi için yeniden aday olmadığı düşündüğü öne sürüldü.

Fenerbahçe'de sezon sonu yapılacak başkanlık seçiminde Ali Koç'un aday olmayacağı iddia edilmişti.

Son zamanlarda yakın çevresinden 'aday ol' çağrısı alan Koç'un haziran ayındaki kongrede adaylığını ilan edebileceği belirtildi.

Umut Eken'in haberine göre; Yeniden aday olma kararı alan Ali Koç, resmi bir açıklama ile yeniden adaylığını duyurabilir.

ALİ KOÇ BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ AÇIKLAYABİLİR

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Beşiktaş derbisini bekleyen Koç'un maç öncesi basın toplantısı yapması bekleniyor.

Ali Koç'un haricinde Sadettin Saran aday olduğunu belirtmişti.

Öte yandan camianın önde gelen isimlerinden Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olmayı düşünmediği ama kendisine yakın bir ismi kongrede aday gösterebileceği iddia ediliyor.