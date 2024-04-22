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Miguel Crespo durdu durdu Fenerbahçe itiraflarını peş peşe patlattı: "Galatasaray ile Beşiktaş..."

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Miguel Crespo durdu durdu Fenerbahçe itiraflarını peş peşe patlattı: &quot;Galatasaray ile Beşiktaş...&quot;

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Fenerbahçe'nin devre arasında La Liga takımlarından Rayo Vallecano'ya kiraladığı Miguel Crespo, ülkesi Portekiz basınına açıklamalarda bulundu. Crespo'nun itirafları Türkiye'de de geniş yankı uyandırdı.

La Liga'da kiralık olarak forma giyen Miguel Crespo'nun Portekiz basınına yaptığı itiraflar çok konuşuldu. Ayrılığın ardından ilk kez konuşan Crespo sarı-lacivertli takıma dönme ihtimali olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'den ayrılık sürecine değinen Crespo, sezon başında ayrılmak istediğini ama takım arkadaşları ve İsmail Kartal ile yaptığı görüşmeler sonucunda takımda kaldığını söyledi. Ocak ayında da yabancı sınırı nedeniyle fırsat oluştuğunu belirten Crespo " takıma yabancı limiti nedeniyle yardımcı olmak için geldim." dedi. 

Miguel Crespo durdu durdu Fenerbahçe itiraflarını peş peşe patlattı: "Galatasaray ile Beşiktaş..." - 1. Resim

La Liga'ya gitme kararının kendisine ait olduğunu belirten Crespo, kimsenin kendisini bir şey yapmaya zorlamadığını belirtti. Ezeli rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'ye de değinen oyuncu "Değineceğim bir diğer nokta da buydu. Fenerbahçe'nin en iyi yanı Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı büyük maçlardı. Harika maçlar oynuyorduk." ifadelerini kullandı. 

Son olarak sarı-lacivertli kulübe dönüp, dönmeyeceği sorulan Crespo sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Fenerbahçe ile hala sözleşmem var, Rayo'da kiralık olarak forma giyiyorum. Hırslı bir oyuncuyum, beni tanıyan herkes bilir. Eğer burada kalacaksam, Rayo'nun daha üst sıralar için beni ikna etmesi gerekiyor. Aksi takdirde, büyük bir keyifle Fenerbahçe'ye geri döneceğim ve orada savaşacağım."

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