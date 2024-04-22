Rıdvan Dilmen'den Galatasaray hakkında çarpıcı yorum: "Ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş sadece Galatasaray..."

Galatasaray'ın 4-1 kazandığı Pendikspor karşılaşması sonrası maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılılar hakkında flaş bir yorumda bulundu. İşte Rıdvan Dilmen'in o sözleri.

Galatasaray'ın Pendikspor'u 4-1 mağlup ettiği maçtan sonra karşılaşma hakkında yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen çok fazla aranın, sarı-kırmızılıların konsantrasyonunu bozduğunu söyledi. Mauro Icardi'nin golüne kadar takımın uyukladığını belirten Dilmen, Okan Buruk'un oyuncuyu oyundan alarak hata yaptığını söyledi.

Tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın libero gibi oynadığını, sarı-kırmızılıların sezon sonunda Victor Nelsson'u asla bırakmayacağını söyleyen Dilmen çarpıcı bir ifade de kullandı. İşte Dilmen'in o sözleri:

"Türkiye'de sadece Galatasaray 12 kişiyle oynuyor. İnanılmaz bir taraftar desteği var. Ne Fenerbahçe ne de Beşiktaş'ta bu itici desteği göremiyoruz."