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Rıdvan Dilmen'den Galatasaray hakkında çarpıcı yorum: "Ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş sadece Galatasaray..."

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Rıdvan Dilmen&#039;den Galatasaray hakkında çarpıcı yorum: &quot;Ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş sadece Galatasaray...&quot;

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Galatasaray'ın 4-1 kazandığı Pendikspor karşılaşması sonrası maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılılar hakkında flaş bir yorumda bulundu. İşte Rıdvan Dilmen'in o sözleri.

Galatasaray'ın Pendikspor'u 4-1 mağlup ettiği maçtan sonra karşılaşma hakkında yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen çok fazla aranın, sarı-kırmızılıların konsantrasyonunu bozduğunu söyledi. Mauro Icardi'nin golüne kadar takımın uyukladığını belirten Dilmen, Okan Buruk'un oyuncuyu oyundan alarak hata yaptığını söyledi. 

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray hakkında çarpıcı yorum:

Tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın libero gibi oynadığını, sarı-kırmızılıların sezon sonunda Victor Nelsson'u asla bırakmayacağını söyleyen Dilmen çarpıcı bir ifade de kullandı. İşte Dilmen'in o sözleri:

"Türkiye'de sadece Galatasaray 12 kişiyle oynuyor. İnanılmaz bir taraftar desteği var. Ne Fenerbahçe ne de Beşiktaş'ta bu itici desteği göremiyoruz."

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